Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et son homologue sud-coréen Lee Nak-yeon. Photo : VNA



Séoul (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 28 novembre son homologue sud-coréen Lee Nak-yeon.



Le chef du gouvernement vietnamien a félicité la République de Corée pour avoir organisé avec succès le Sommet marquant le 30e anniversaire de l’établissement de son partenariat avec l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) ainsi que le premier Sommet Mékong – République de Corée. Il a déclaré que le Vietnam attachait de l’importance à sa coopération avec la République de Corée tant au niveau bilatéral que multilatéral et qu’il était prêt à servir de passerelle pour intensifier les coopérations ASEAN – République de Corée et Mékong – République de Corée.



Les deux Premiers ministres ont convenu de continuer de renforcer la confiance politique entre leurs pays, de promouvoir leur coopération au développement, de développer les échanges entre habitants, d’intensifier leur collaboration dans les affaires régionales et internationales.



Nguyen Xuan Phuc a déclaré souhaiter que la République de Corée continue d’assister le Vietnam dans le déminage et le traitement des conséquences de la guerre, que les échanges commerciaux bilatéraux atteignent rapidement la barre des 100 milliards de dollars. Il a appelé les entreprises sud-coréennes à transférer des technologies au Vietnam, à participer aux projets importants dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures dans son pays, à partager des expériences liées au réseau 5G et au développement de l’e-gouvernement...



Remerciant le Premier ministre Lee Nak-yeon pour son soutien aux Vietnamiens en République de Corée, Nguyen Xuan Phuc a déclaré souhaiter que le gouvernement, le peuple et les organisations sud-coréens continuent de les assister, notamment les familles vietnamo – sud-coréennes. Il a également demandé à la partie sud-coréenne de favoriser l’octroi de visas aux Vietnamiens pour accélérer le développement du tourisme et des échanges entre habitants.



De son côté, Lee Nak-yeon a affirmé la volonté de Séoul d’approfondir sa coopération avec le Vietnam en tous domaines. Il a souligné que le gouvernement sud-coréen continuerait d’assister les Vietnamiens vivant sur son sol, de protéger leurs droits et intérêts légitimes. Il a en outre assuré que son pays coopérerait avec le Vietnam pour que Hanoï puisse assumer bien son poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021, ainsi que la présidence de l’ASEAN en 2020.



Les deux Premiers ministres ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la primauté du droit dans la région, du règlement pacifique des désaccords via les dialogues selon le droit international.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a quitté le même jour Séoul, terminant avec succès son séjour en République de Corée pour participer au Sommet commémoratif ASEAN – République de Corée et effectuer une visite officielle dans ce pays. -VNA