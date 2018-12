Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le sous-secrétaire du Vatican pour les Relations avec les États, Mgr. Antoine Camilleri. Photo: VNA

Hanoi, 18 décembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 18 décembre à Hanoi une délégation du Saint-Siège, conduite par le sous-secrétaire du Vatican pour les Relations avec les États, Mgr. Antoine Camilleri, qui est présent au Vietnam pour assister à la septième réunion du groupe de travail conjointe Vietnam-Vatican.Le Premier ministre a hautement apprécié les échanges positifs qui ont eu lieu entre le Vietnam et le Saint-Siège au cours des dernières années et s’est réjoui de l’organisation de la septième réunion du groupe de travail conjoint Vietnam-Vatican.Il a déclaré que cette réunion marquerait un progrès important dans les relations entre le Vietnam et le Saint-Siège, répondant aux intérêts communs des deux côtés ainsi qu'à ceux de la communauté catholique vietnamienne.Il a affirmé que le gouvernement vietnamien continuerait à promouvoir la grande union nationale et respectait et garantissait le droit à la liberté de croyance et de religion de tous les peuples. Il a salué les contributions actives et efficaces de la communauté catholique vietnamienne au développement national, soulignant la politique du gouvernement consistant à encourager et à faciliter le fonctionnement des religions, y compris le catholicisme, conformément à la loi.Le Premier ministre a exhorté le Saint-Siège à poursuivre ses travaux sur l'orientation de la communauté catholique vietnamienne dans le développement national, en contribuant à la promotion de l'image de l'Église catholique vietnamienne et au renforcement des relations Vietnam-Saint-Siège.Pour sa part, Mgr. Antoine Camilleri a affirmé que le Pape François et le Saint-Siège cherchaient à développer davantage les relations bilatérales et à encourager les fidèles catholiques au Vietnam à devenir de bons citoyens et à contribuer activement au développement national.Il a ajouté que le Pape avait toujours accordé une attention particulière au Vietnam et souhaitait que l'Eglise catholique du Vietnam contribue davantage à la prospérité nationale.Le sous-secrétaire d'État Camilleri a remercié le gouvernement vietnamien d'avoir créé des conditions favorables pour permettre au représentant non-résident du Vatican de travailler dans le pays. Il s'est dit convaincu que les deux parties assisteraient à de nouveaux développements dans leurs relations.A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a transmis ses vœux de Noël et du Nouvel An au Pape François du Vatican et au secrétaire d’État, le Cardinal Pietro Parolin. Il a souhaité recevoir bientôt le secrétaire d'État Parolin au Vietnam. –VNA