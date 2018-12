Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le professeur Thomas Vallely, directeur du Programme sur le Vietnam à l'Université Harvard. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'éducation et formation sont l'une des priorités des relations de coopération entre le Vietnam et les États-Unis, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors d'une réception ce mercredi 5 décembre à Hanoï du professeur Thomas Vallely, directeur du Programme sur le Vietnam à l'Université Harvard.

Il a reconnu les contributions et efforts du professeur pour la promotion de la coopération en la matière entre les deux pays, notamment la mise en œuvre du programme VELP (Vietnam Executive Leadership Program) et du projet de l’Université de Fulbright (Fulbright University Vietnam-FUV).

Avec le prestige de l'Université Harvard et du Vietnam, le FUV peut trouver des fonds pour son fonctionnement, a-t-il ajouté. Le Premier ministre a tenu en haute estime des qualifications des enseignants du FUV, affirmant que leurs recommandations avaient un impact positif sur le développement du Vietnam.



Pour sa part, le professeur Thomas Vallely, qui est également président du Trust for University Innovation au Vietnam, s’est déclaré impressionné du fort développement du Vietnam au cours de ces dernières années. Il a remercié le gouvernement vietnamien pour son soutien à la création du FUV, affirmant faire de l'université une institution d'enseignement réputée et de qualité.



Thomas Vallely a proposé de nommer l'école de Politique publique et de gestion (programme VELP) relevant le FUV l’école Vo Van Kiet, l’ancien Premier ministre du Vietnam, l'un des principaux dirigeants, dont le nom est associé au processus de renouveau. Il a aussi proposé nommer la grande salle de lecture du FUV celle de John McCain, qui a beaucoup contribué à normaliser les relations entre le Vietnam et les États-Unis.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré qu'il soutenait la proposition de Thomas Vallely.-VNA