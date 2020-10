Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (à droite) et Lee Jae-yong, vice-président du Groupe Samsung. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 20 octobre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu Lee Jae-yong, vice-président du Groupe Samsung, en visite au Vietnam.



Le chef du gouvernement s’est déclaré heureux de revoir le dirigeant de Samsung après près d’un an, depuis la rencontre en novembre 2019 à l’occasion de sa visite officielle en République de Corée. Il a affirmé que les engagements de Samsung lors de la rencontre précédente avaient été essentiellement respectés. Il a notamment apprécié la mise en chantier par Samsung du plus grand centre de recherche et développement (R&D) en Asie du Sud-Est à Hanoï en mars 2020.



Le vice-président de Samsung a constaté que le Vietnam était l'un des rares pays à lutter efficacement contre le COVID-19 tout en promouvant le développement socio-économique. Il a remercié le Vietnam pour son soutien à Samsung, rappelant que dans le contexte d’épidémie, le Vietnam avait toujours permis à plus de 3.000 ingénieurs et experts du groupe d'entrer sur le territoire national pour assurer le fonctionnement de ses usines.



Concernant le centre de R&D, le haut dirigeant de Samsung a affirmé qu'il serait mis en service fin 2022 et compterait plus de 3.000 ingénieurs, devenant ainsi la principale base de R&D du Groupe.



Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam contrôlait bien l'épidémie de COVID-19, avant de suggérer que Samsung continue d'aider les entreprises vietnamiennes à participer plus profondément à sa chaîne d'approvisionnement et à ses activités de recherche et développement au Vietnam.



Le Premier ministre a assuré que le Vietnam était disposé à créer les conditions les plus favorables aux investissements de Samsung dans des projets de hautes technologies. -VNA