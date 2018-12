Le Premier ministre (PM) vietnamien Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président de la Douma d’Etat de Russie, Viatcheslav Volodin. Photo : VNA

Hanoi (VNA)- Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a reçu le 24 décembre à Hanoi le président de la Douma d’Etat de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodine, en visite officielle au Vietnam.

Lors de la réception, Nguyen Xuan Phuc s’est réjoui du maintien et de la consolidation des relations politiques spéciales Vietnam-Russie à travers l’échange des délégations de divers échelons et aussi du développement de la coopération parlementaire.

Il a félicité l’échange des délégations et des contacts entre les deux organes législatifs dans le partage d'informations et d'expériences, l’amélioration de l’efficacité des activités parlementaires et la promotion de l’application des accords de coopération bilatérale.

Insistant sur l’importance de la coopération future dans le commerce et l’investissement, le chef du gouvernement vietnamien a précisé que de nombreuses entreprises vietnamiennes souhaitaient investir en Russie. Il a espéré que les projets d’investissement de la Russie dans les infrastructures, l’énergie et le transport au Vietnam seront couronnés de succès.

Pour atteindre le commerce bilatéral de 10 milliards de dollars vers 2020, Nguyen Xuan Phuc a souhaité que les ministères et les branches des deux pays se coordonnent étroitement et mettent en œuvre efficacement l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique Asie-Europe (EAEU). Il a demandé à la Douma de promouvoir le déploiement efficace de cet accord. En plus, les deux pays doivent activement dégager des barrières non tarifaires, notamment pour les produits agricoles et aquatiques. Il a aussi demandé à la partie russe d'élargir la liste des entreprises vietnamiennes autorisées à exporter des produits aquatiques vers le marché russe, conformément aux règlementations de l’EAEU, de l’Organisation mondiale du commerce et des pratiques internationales.

Le chef du gouvernement vietnamien a souhaité que la Douma et son président soutiennent la coopération bilatérale stratégique dans le pétrole, - le pilier de la coopération Vietnam-Russie. Il a remercié la partie russe d’avoir aidé le Vietnam dans la formation des ressources humaines, l’octroi de bourses d’études, le renforcement des échanges culturels, l’assistance à la promotion touristique.

Il a tenu en haute estime l’aide efficace de la Douma et de son président à la coopération décentralisée, souhaitant que la Douma demeure une passerelle pour la connexion entre les villes et provinces des deux pays sur la base des accords conclus.

S’agissant de la coopération dans l’édification de l’e-gouvernement, le dirigeant vietnamien a demandé au président de la Douma de soutenir le Vietnam en la matière. Il a demandé à la partie russe de favoriser la vie et les affaires de la communauté vietnamienne en Russie.

Pour sa part, le président de la Douma d’Etat de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodine, a estimé que les rencontres de haut niveau contribuaient à renforcer la coopération bilatérale. Selon lui, en 2018, le commerce bilatéral a connu une croissance de 35% et les deux pays visent à le porter à 10 milliards de dollars dans l’avenir. Il a aussi remarqué que les potentiels de coopération bilatérale étaient encore nombreux, notamment entre les deux organes législatifs. Il a souhaité que la Russie et le Vietnam promeuvent leur coopération dans d’autres domaines.

Le Vietnam devient une destination touristique favorite des Russes. L’an dernier, plus de 512.000 d'entre eux ont voyagé au Vietnam. Cette année, ce nombre pourrait atteindre 700.000. Le choix du Vietnam comme une destination touristique attrayante se base sur la qualité des services et la sécurité, selon le président de la Douma.

Enfin, il a affirmé que la Russie était prête à soutenir le Vietnam dans l’édification d’un e-gouvernement.-VNA