Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le directeur général du groupe JG Summit Holdings Lance Y.Gokongwei. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu lundi matin Lance Y.Gokongwei, directeur général du groupe JG Summit Holdings, l'une des plus grandes entreprises philippines investissant au Vietnam.

Selon Lance Y.Gokongwei, son groupe, qui figure parmi 300 entreprises de premier rang en Asie sélectionnées par le magazine Nikkei Asia Review, a commencé ses activités au Vietnam en 2003 dans le secteur des aliments et boissons. JG Summit Holdings s'efforce de renforcer ses exportations et de présenter ses produits "Made in Vietnam" dans dix pays.

Il a également exprimé le souhait d'investir dans le secteur du thé. En outre, le groupe a un programme de promotion du recyclage du plastique et participe à l'alliance des entreprises contre les déchets plastiques et aux programmes industrielles 4.0.

Selon le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, le Vietnam dispose de potentiels dans le secteur de la transformation des produits. Il a demandé aux entreprises d'assurer la sécurité sanitaire des aliments et de s'orienter vers développement vert et durable.

Il a suggéré aux groupes d'étudier le développement d'autres produits du Vietnam destinés à l'exportation. Le gouvernement créera des conditions optimales pour les investisseurs désireux de mener des activités au Vietnam, a affirmé Nguyen Xuan Phuc.

En outre, il a souhaité que le groupe philippin, de concert avec le Vietnam, participe aux efforts de limitation de l'utilisation des emballages en plastique. -VNA