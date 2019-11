Le PM Nguyen Xuan Phuc lors de la deuxième session du Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée à Busan le 26 novembre (Photo: VNA)



Busan (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, les dirigeants des autres États membres de l'ASEAN et le président de la République de Corée Moon Jae-in ont participé à la deuxième session du Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée à Busan le 26 novembre.

Dans son discours prononcé à la session, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a proposé un certain nombre d'orientations pour promouvoir la coopération en matière de connectivité entre la République de Corée et l'ASEAN, dont la connexion et le développement d'infrastructures dans les ports maritimes le long de la ligne de navigation stratégique reliant l'océan Indien au Pacifique reliant l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Nord-Est.

Il a demandé à la République de Corée d'accélérer le décaissement du capital du Fonds mondial pour l'infrastructure afin de soutenir les projets d'infrastructure de l'ASEAN.

Le Premier ministre vietnamien a déclaré que, grâce à sa puissance technologique, notamment numérique, la République de Corée était bien aidé les entreprises de l'ASEAN, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à s'adapter à la quatrième révolution industrielle et à l'économie numérique.

Il a suggéré que l'ASEAN et la République de Corée investissent fortement dans la mise en relation des personnes, la facilitation du déplacement et du tourisme ainsi que la promotion de l’échange d'ouvriers qualifiés entre les deux parties.

Les dirigeants de l'ASEAN ont souligné que la connectivité constituait une priorité absolue dans les efforts qu'elle déploie pour promouvoir la connexion régionale et créer la communauté de l'ASEAN.

Ils ont exprimé leurs remerciements pour le soutien effectif apporté par la Répulique de Corée à la mise en œuvre des plans directeurs sur la connectivité de l’ASEAN pour les périodes 2010-2015 et 2015-2025 et de l’Initiative pour l’intégration de l’ASEAN (IAI) visant à réduire l’écart de développement; développer les ressources humaines, la formation professionnelle, les villes intelligentes, les routes, les chemins de fer et les lignes maritimes pour relier les zones de l'ASEAN.

Les pays membres de l'ASEAN souhaitent développer une coopération intégrale avec la République de Corée dans les domaines du développement des infrastructures, de la connectivité numérique et des échanges entre les peuples, ont-ils déclaré.

Pour sa part, Moon a affirmé que son pays coopérerait activement avec l'ASEAN pour renforcer la connectivité régionale.

En ce qui concerne le développement des infrastructures, la République de Corée contribuera à renforcer la cohésion entre les zones insulaires et continentales de l’Asie de l’Est et encouragera les entreprises sud-coréennes à investir dans 19 projets d’infrastructure essentiels du Plan directeur sur la connectivité de l’ASEAN 2025, a-t-il déclaré.

En termes de connectivité numérique, la République de Corée accélérera la connexion des infrastructures urbaines intelligentes, en choisissant Busan et Sejong pour piloter des liaisons avec le réseau de villes intelligentes de l’ASEAN (ASCN); et renforcera le partage des données satellitaires avec l'ASEAN sur la surveillance du changement climatique et de l'impact environnemental en Asie.

La République de Corée améliorera également son système de délivrance de visas afin de faciliter les déplacements des citoyens de l’ASEAN vers ce pays, et encouragera la coopération dans les transports maritimes et aériens entre les deux parties, a-t-il déclaré.

Moon a également annoncé l'initiative de la République de Corée de fournir une formation professionnelle à 100 enseignants et 400 travailleurs de l'ASEAN au cours des trois prochaines années, ajoutant que le pays soutiendrait également les pays membres de l'ASEAN dans l'amélioration de leurs capacités et solutions technologiques et doublerait le nombre de bourses d'études accordées aux citoyens de l'ASEAN d'ici 2022.

Lors du déjeuner de travail sur la promotion de la paix dans la péninsule coréenne le même jour, les dirigeants de l'ASEAN et de la République de Corée ont salué les progrès historiques remarquables accomplis dans les dialogues en faveur de la paix et de la dénucléarisation dans la péninsule, dont les sommets intercoréen et américano-nord-coréen.

Les dirigeants de l'ASEAN ont hautement apprécié les efforts déployés par le gouvernement sud-coréen et le président Moon pour promouvoir le processus de paix dans la péninsule coréenne, affirmant la volonté de l'ASEAN de soutenir et de contribuer aux efforts conjoints en faveur d'une paix durable et de la dénucléarisation dans la péninsule, notamment en créant les conditions permettant aux parties d'intensifier le dialogue au sein des instances dirigées par l’ASEAN.

Le président Moon a reconnu et apprécié la position positive et constructive et la bonne volonté des pays de l'ASEAN à contribuer au dialogue et à la coopération en faveur de la paix et de la dénucléarisation dans la péninsule.

Parlant de la question, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré qu'avec d'autres pays de l'ASEAN, le Vietnam soutenait le dialogue pour réduire les tensions, tout en appelant les parties concernées à appliquer strictement les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la dénucléarisation en vue de la création d'une péninsule coréenne prospère et pacifique. -VNA