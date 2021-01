Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (au milieu) à la cérémonie de mise en chantier de la première phase du projet de construction de l’autoroute My Thuan - Can Tho. Photo: VNA

Vinh Long (VNA) – Le matin du 4 janvier, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a lancé la mise en chantier de la première phase du projet de construction de l’autoroute My Thuan - Can Tho dans la ville de Vinh Long, province éponyme du Sud.

D’une longueur totale de 23 km et dotée de quatre voies, la première phase du projet représente un investissement total de plus de 4.800 milliards de dongs (207 millions de dollars).

S'exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que ce projet revêtait une importance stratégique car il relierait le pont de My Thuan à la ville de Can Tho. Ainsi, le réseau d'autoroutes Ho Chi Minh-Ville - Trung Luong - My Thuan - Can Tho sera achevé d'ici 2022.

Cette année, le gouvernement chargera ministères et secteurs concernés de préparer les conditions nécessaires pour la mise en chantier de l'autoroute Can Tho - Ca Mau ainsi que pour la construction d'une autoroute côtière d’une longueur de 400 km.

Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté à la cérémonie de mise en circulation technique de l'autoroute Trung Luong - My Thuan.

Ce projet, qui avait débuté en novembre 2009 mais avait ensuite été bloqué pendant près de 10 ans, a été relancé en avril 2019. A ce jour, le projet est achevé à 75%.

L'autoroute Trung Luong-My Thuan est actuellement capable d'accueillir des véhicules de moins de 16 places et des camions de moins de 2,5 tonnes, avec une vitesse maximale de 40 km/heure.

S'exprimant lors de la cérémonie, le chef du gouvernement a déclaré qu'il s'agissait d'un événement important après 10 ans de retard.

Le Premier ministre a demandé aux organes compétents et aux entrepreneurs de donner une feuille de route et d'accélérer la construction afin que le projet puisse être inauguré en octobre-novembre 2021. -VNA