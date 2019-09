Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a assisté samedi 21 septembre à Hanoi à une conférence dont l’objectif était de faire le bilan de la nouvelle ruralité dans la capitale et du programme du comité municipal du Parti relatif au développement agricole et à l’amélioration du niveau de vie des agriculteurs, période 2016-2020.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc. Photo :VNA



Le chef du gouvernement a estimé que les acquis de Hanoi dans la nouvelle ruralité constituaient de bonnes expériences pour les autres localités.



Le Programme cible national d’instauration de la nouvelle ruralité a insufflé un vent nouveau pour le développement intégral des zones rurales de Hanoi, s’est-t-félicité, soulignant le programme en tant qu’une révolution de longue haleine.



Après dix ans de mise en œuvre du programme N°02-Ctr/TU du Comité municipal du Parti sur "Le développement de l’agriculture, l’édification de la nouvelle ruralité et l’amélioration du niveau de vie des agriculteurs durant la période 2016-2020", Hanoi est considéré commune la localité pionnière en matière d’édification de la Nouvelle ruralité.



Fin avril, 325 des 386 communes de la capitale, soit 84,2% du total et un dixième de celles du pays, avaient satisfait aux normes de la Nouvelle ruralité. Ainsi, Hanoi a rempli deux ans avant terme ses objectifs.



Six des 18 districts ont satisfait aux normes de la nouvelle ruralité. Il s’agissait des districts de Dan Phuong, Dông Anh, Thanh Tri, Hoài Duc, Gia Lâm et Quôc Oai.



Le programme d’édification de la nouvelle ruralité a contribué au changement de la physionomie des zones en banlieue de la capitale, à la modernisation de leurs infrastructures et à l’amélioration de leur productivité.



Hanoi a su promouvoir son rôle de locomotive en tant qu’agglomération urbaine, mais aussi dans la nouvelle ruralité. Dans les temps à venir, la ville va devoir identifier des priorités pour mieux développer ses zones rurales, a indiqué le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.



Les zones rurales de Hanoi devraient prendre les devants dans l’application des progrès de la quatrième révolution industrielle, a-t-il ajouté, recommandant à la ville d’attacher une importance particulière à la protection de l’environnement, au traitement des déchets ménagers par de nouvelles technologies.



Avant d’assister à la conférence, Nguyên Xuân Phuc avait inauguré le Salon des produits agricoles et artisanaux. – VNA