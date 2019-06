Hanoi, 27 juin (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, son épouse et la délégation de haut rang du Vietnam sont arrivés jeudi après-midi (heure locale), à l’aéroport international Kansai de la ville d’Osaka du Japon où il participe au Sommet du G20 et effectue une visite au Japon du 27 juin au 1er juin sur invitation du Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, son épouse à l’aéroport international Kansai de la ville d’Osaka. Photo : VNA

Ils sont accueillis à l’aéroport, du côté japonais, par le vice-ministre des Affaires étrangères, sénateur Kiyoto Tsuji, l’ambassadeur et chef du Département de la réception du ministère des Affaires étrangères Kiminori Iwama, et du côté vietnamien, par l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam, l’épouse de celui-ci, le consul général du Vietnam à Asaka Vu Tuân Hai et les représentants de la communauté vietnamienne au Japon.

Fondé en 1999, le G20 comprend les 7 pays industrialisés (G7) (États-Unis, Allemagne, Japon, France, Royaume-Uni, Italie, Canada), l'Union européenne (UE), la République de Corée, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, la Russie, l’Arabie Saoudite, l’Afrique du Sud et la Turquie. Le G20 représente les deux tiers de la population mondiale, 90% du PIB mondial et 80% du commerce international.

Le G20 a organisé 13 sommets pour discuter des problèmes majeurs de l’économie mondiale, adopter de nombreux documents et accords importants sur la lutte contre la crise financière mondiale afin de stimuler la croissance, le commerce, l’investissement, l’innovation, la résilience au changement climatique, la prévention des épidémies, etc.

Le Vietnam est l’un des huit invités spéciaux du Japon lors de ce 14e sommet des pays industrialisés et émergents. En 2010, lorsqu’il était président de l’ASEAN, il a été invité pour la première fois à un sommet du G20.

Le Premier ministre vietnamien profitera de cette occasion pour proposer des solutions destinées à résoudre des questions communes de l’économie mondiale.

Le dirigeant vietnamien aura des rencontres bilatérales avec les dirigeants des pays participant au Sommet du G20 et des rencontres avec des entreprises et organisations d’amitié de la région de Kansai pendant son séjour à Osaka. - VNA