Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé dimanche 19 mai à Hanoi de mobiliser la force globale de tout le système politique dans la prévention et la lutte contre la peste porcine africaine (PPA).

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (debout) travaille avec les autorités locales, le 19 mai dans le district de Dông Anh, à Hanoi. Photo : VNA

La PPA s’est répandue dans 34 provinces et villes du Vietnam avec 5% du cheptel porcin abattu, soit environ 1,5 million de porcs. A Hanoi, elle a touché 10% des élevages porcins de 24 districts et arrondissement et 20% dans le district de Dông Anh.Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), cette épidémie pourrait durer. Les dégâts sont importants dans les pays voisins, a-t-il fait savoir en inspectant une porcherie dans la commune de Tiên Duong, district de Dông Anh.Il faut mobiliser tout le système politique dans la prévention et la lutte contre la PPA, cet ennemi de l’élevage porcin, et responsabiliser davantage les personnes chargées de ce travail, a-t-il déclaré, ajoutant que la prévention est essentielle.Le chef du gouvernement a demandé aux localitées encore épargées de l’épidémie d’agir de leur propre initiative, et à celles qui ont découverts des foyers d’infection de suivre les instructions du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.