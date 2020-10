Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a présidé jeudi 22 octobre à Hanoi la session plénière du Sommet des villes intelligentes de l’ASEAN, indiquant que le développement des villes intelligentes doit viser l’épanouissement intégral de l’homme.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc préside la session plénière du Sommet des villes intelligentes de l’ASEAN à Hanoi, le 22 octobre. Photo : VGP

Il a rappelé que la mise en place d’un réseau de villes intelligentes s’inscrivait dans les priorités de l’Année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN et qu’il s’agissait de l’une des trois missions principales fixées par le gouvernement pour accélérer la transition numérique du Vietnam à l’ère de la quatrième révolution industrielle.Le Vietnam considère le développement de villes intelligentes et durables comme un effort décisif pour améliorer l’avantage concurrentiel national, a indiqué le chef du gouvernement vietnamien.À cette fin, il est important de se concentrer sur le développement d’infrastructures intelligentes performantes et sur la mise en place d’une gouvernance électronique, , puis d’un gouvernement numérique, a-t-il poursuivi.Cet effort doit être basé sur des réalisations et expériences continues de 35 ans de rénovation nationale et de tirer parti des valeurs ajoutées des nouvelles technologies tout en promouvant les cultures uniques des pays de l’ASEAN, a-t-il déclaré.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé au secteur de la construction, aux localités et aux entreprises, en particulier aux entreprises technologiques, de travailler en étroite collaboration pour développer des villes intelligentes efficaces.Le développement urbain est un canal important pour stimuler la croissance nationale. Le Vietnam vise à accélérer et à étendre le développement urbain pour apporter les meilleurs avantages à son peuple, a-t-il souligné.En marge du sommet, le chef du gouvernement vietnamien a visité le Salon de la ville intelligente où les entreprises vietnamiennes et étrangères présentent des technologies dernier cri pour la construction des villes de demain. – VNA