Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse ainsi que la délégation vietnamienne de haut niveau sont arrivés à l'aéroport militaire de Bangkok (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le 1er novembre vers 22 heures, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse ainsi que la délégation vietnamienne de haut niveau sont arrivés à l'aéroport militaire de Bangkok, à Bangkok, en Thaïlande, entamant les activités dans le cadre du 35e sommet de l’ASEAN et des réunions connexes.

Le ministre de la Culture, Ittiphol Kunplome et les représentants du ministère des Affaires étrangères de la Thailande ont accueilli le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, son épouse et la délégation de haut niveau vietnamienne à l'aéroport. Du côté vietnamien, il y avait l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Hai Bang et son épouse, ainsi que des responsables de l'ambassade du Vietnam en Thaïlande.

Le 35e sommet de l'ASEAN et les conférences connexes réunit les dirigeants de 10 pays de l'ASEAN et de ses partenaires (Chine, Japon, République de Corée, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Russie) et le Secrétaire général des Nations Unies.

Des réunions préparatoires ont été organisées pour les ministres et les hauts fonctionnaires des piliers communautaires (Politique-Sécurité, Économie et Culture-Société) au cours de la semaine du 30 au 2 octobre.

Lors de ce sommet, les dirigeants discuteront des mesures d’accélération du processus d’édification de la communauté de l’ASEAN ; de la mise en œuvre efficace des plans généraux de la Vision de la communauté de l’ASEAN ; des questions régionales et internationales d’intérêt commun ; des résultats de réalisation et de la poursuite de déploiement des mesures de la Déclaration de la vision des dirigeants de l’ASEAN sur l’intensification du partenariat pour la durabilité approuvée au 34e Sommet de l’ASEAN au début de 2019 ; de la mise en œuvre des priorités de 2019 et des orientations de l’ASEAN dans les années à venir.

En plus, ils discuteront de la coopération pour la stabilité durable, la gestion des frontières, la cybersécurité, la lutte contre la criminalité transnationale, l'atténuation des catastrophes, le développement durable, le développement économique, la quatrième révolution industrielle, etc.

Après la cérémonie de clôture, aura lieu une cérémonie pour transférer le rôle de président de l’ASEAN en 2020 de la Thaïlande au Vietnam. A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc présentera un discours sur le thème et les orientations principales du Vietnam au cours de l’année de présidence de l’ASEAN 2020. -VNA