Kuala Lumpur, 26 novembre (VNA) - Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad a salué la coopération entre les entreprises malaisiennes et vietnamiennes en général et entre le groupe malaisien Ri-Yaz Hotels and Resorts et le groupe vietnamien Alphanam en particulier, lors de la cérémonie de signature d'un contrat entre ces deux groupes à Langkawi, en Malaisie, le 25 novembre.

Selon les termes du contrat, Ri-Yaz Hotels and Resorts gérera des hôtels de luxe et des appartements de marque d’Altara Suites et Altara Residences du groupe Alphanam au Vietnam.

Le Premier ministre malaisien a estimé que le renforcement des liens de coopération entre les entreprises des deux pays contribuerait considérablement à la promotion des relations entre la Malaisie et le Vietnam, notamment dans le secteur économique.

Il a également exprimé sa conviction que le Vietnam bénéficierait d'un développement notable dans les années à venir, notamment grâce à la détermination de son peuple.

Créé en 1995, Alphanam est un groupe économique multisectoriel. Il a investi dans près de 20 projets hôteliers et coopère étroitement avec les plus grands groupes mondiaux de gestion hôtelière, notamment Ri-Yaz Hotels and Resorts.

La coopération entre les groupes Alphanam et Ri-Yaz Hotels and Resorts devrait contribuer au développement du secteur du tourisme au Vietnam et aux relations entre le Vietnam et la Malaisie en général.-VNA