Hanoi, 28 août (VNA) - Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad a déclaré dans une interview accordée à la presse vietnamienne lors de sa visite officielle au Vietnam que la Malaisie espérait renforcer de manière pragmatique le partenariat stratégique avec le Vietnam afin que les deux pays en bénéficient.

Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad. Photo : VNA

Le Premier ministre a noté que le Vietnam avait beaucoup changé, devenant plus actif et beaucoup plus efficace que lors de sa dernière visite en 1998.

"Et en termes de croissance économique, vous avez très bien réussi, avec une croissance pouvant atteindre 7% par an", a déclaré Mahathir Mohamad, ajoutant qu'il estimait que le Vietnam avait fait beaucoup de progrès par rapport aux autres pays de l'ASEAN et pourrait dépasser la Malaisie.

Concernant le partenariat stratégique entre la Malaisie et le Vietnam, le Premier ministre malaisien a déclaré que les deux pays avaient déjà 33 accords de partenariat, mais qu'ils devaient se concentrer sur divers domaines où chacun avait sa propre force.

Il a fait remarquer que la population du Vietnam est supérieure à celle de la Malaisie et qu’une population importante signifie un grand marché.

«Bien que le revenu par tête ne soit pas élevé, nous avons toutefois remarqué qu'une population nombreuse, composée de personnes laborieuses et habiles, contribuerait beaucoup à la croissance de l'économie», a-t-il déclaré, notant que pour la Malaisie, avoir un partenaire avec une population nombreuse est important car c’est une nation commerçante et que plus le marché est grand, plus grandes sont les possibilités de commerce et d’investissement.

Faisant remarquer que les entreprises malaisiennes ont été très actives au Vietnam, le Premier ministre Mahathir Mohamad a déclaré qu'il pensait qu'à l'avenir, il y aurait davantage d'investissements au Vietnam.

"Nous sommes donc impatients de renforcer le partenariat stratégique de manière très concrète afin que les deux pays en bénéficient", a-t-il déclaré.

Il a souligné que l'agriculture était un domaine potentiel. La Malaisie achète du riz et un certain nombre de produits végétaux au Vietnam, et envisage d'importer davantage de produits agricoles, a-t-il dit, ajoutant que la Malaisie souhaitait également investir dans le secteur agricole vietnamien afin que le pays puisse s'approvisionner régulièrement.

Interrogé sur ce que la Malaisie et le Vietnam pourraient faire ensemble pour contribuer au maintien de la paix et de la sécurité dans la région ainsi qu'au renforcement de la centralité de l'ASEAN, le Premier ministre Mahathir Mohamad a déclaré que ce qui se passait dans la Mer Orientale affectait les deux pays et que le mouvement des navires à travers la Mer Orientale était important pour la Malaisie et le Vietnam. Il a souligné la nécessité d'éviter la confrontation, soulignant que «s'il y a des problèmes, nous devons nous asseoir ensemble, discuter et essayer de résoudre le problème de manière pacifique».

Le Premier ministre malaisien a souligné qu'il espérait que la Mer Orientale serait libre pour la navigation tout le temps. –VNA