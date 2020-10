Le Premier ministre japonais Suga Yoshihide. Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) - Sur invitation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et de son épouse, le Premier ministre japonais Suga Yoshihide et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 18 au 20 octobre.

Suga Yoshihide et Nguyen Xuan Phuc discuteront des mesures de coopération pour développer les relations bilatérales dans le cadre d'un partenariat stratégique approfondi, a déclaré à la presse le chef du Cabinet et porte-parole du gouvernement japonais, Katsunobu Kato.

A cette occasion, le dirigeant japonais affirmera la coopération du Japon avec le Vietnam en vue des sommets de l'ASEAN prévus en novembre prochain. Le Premier ministre japonais devra prononcer un discours important sur la politique du Japon envers l'ASEAN.

Près de 50 ans après l’établissement de relations diplomatiques bilatérales, le Vietnam et le Japon sont devenus des partenaires de confiance dans un vaste partenariat stratégique pour la paix et la prospérité en Asie. Le Japon a apporté une contribution importante à la croissance économique du Vietnam et vice-versa.

Quelque 500.000 Vietnamiens vivent actuellement au Japon, ce qui en fait la plus grande communauté étrangère dans ce pays.

Les investisseurs japonais, quant à eux, considèrent le Vietnam comme une destination d’investissement attractive, fiable et sûre. Le Japon est désormais le deuxième investisseur du Vietnam, avec un investissement engagé de plus de 60 milliards de dollars. - VNA