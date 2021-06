Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a conduit samedi 26 juin une délégation gouvernementale pour inspecter la prévention et le contrôle du Covid-19 à Hô Chi Minh-Ville (Sud), durement touchée par l’épidémie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (en chemise marron) inspecte la prévention et le contrôle du Covid-19 à Hô Chi Minh-Ville, le 26 juin. Photo: VNA



Inspectant un site de quarantaine concentré dans le dortoir de l’Université nationale du Vietnam - Hô Chi Minh-Ville, le chef du gouvernement a demandé aux autorités municipales de s’occuper de la vie matérielle et spirituelle des personnes placées en quarantaine.



La ville doit organiser une quarantaine appropriée et accélérer les tests rapides dans les installations de quarantaine, a-t-il souligné, demandant aux ministères et aux secteurs de donner la priorité au transport d’équipements et de fournitures médicaux servant à des tests rapides pour la ville par voie aérienne.



Le Premier ministre a également visité et encouragé les ouvriers qui travaillent à compagnie Nissei Electric Vietnam dans la zone de transformation pour l’exportation de Linh Trung 1 dans la ville de Thu Duc, et a visité la compagnie Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC dans le parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, l’un des quatre producteurs de vaccins anti-Covid-19 locaux.

Louant la société pour ses efforts de production d’un vaccin fabriqué au Vietnam, Pham Minh Chinh a déclaré que le vaccin constitue un facteur décisif pour ramener la vie à la normale.

Il a ordonné l’accélération de la recherche et de la production du vaccin et, en même temps, le respect d’un processus strict, sûr, scientifique et efficace pour protéger la santé des gens.

Selon le Centre municipal de contrôle des maladies, le 26 juin à 6 heures du matin, la mégapole du Sud a enregistré 2.714 cas d’infection au nouveau coronavirus, dont 247 importées. – VNA