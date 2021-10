Le Premier ministre indien, Narendra Modi . Photo: AFP/VNA

New Dehli (VNA) - Le Premier ministre indien, Narendra Modi, participera au 18e Sommet ASEAN-Inde, qui se tiendra virtuellement le 28 octobre, sur invitation du sultan de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah.

Le 18e Sommet ASEAN-Inde examinera l'état du partenariat stratégique ASEAN-Inde et fera le point sur les progrès réalisés dans des domaines clés, notamment le COVID-19 et la santé, l'économie et le commerce, la connectivité, l'éducation et la culture. Les développements régionaux et internationaux importants seront également abordés.

Le Premier ministre indien participera également virtuellement au 16e Sommet d'Asie de l'Est qui se tiendra le 27 octobre 2021.

L'Inde, en tant que membre fondateur du Sommet d'Asie de l'Est, s'est engagée à renforcer le Sommet et à le rendre plus efficace pour faire face aux défis contemporains. C'est également une plate-forme importante pour promouvoir la coopération pratique dans l'Indo-Pacifique en s'appuyant sur la convergence entre les Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP - ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) et l'Initiative des océans Indo-Pacifique (IPOI - Indo-Pacific Oceans Initiative).

Lors du 16e Sommet d'Asie de l'Est, les dirigeants discuteront de questions régionales et internationales, notamment la sécurité maritime, le terrorisme et la coopération dans la lutte contre le COVID-19. -VNA