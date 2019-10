Hanoi (VNA) - La visite officielle du 4 au 5 octobre au Vietnam du Premier ministre cambodgien Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen devrait continuer à renforcer les relations bilatérales dans les temps à venir.

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à gauche) et son homologue cambodgien Hun Sen au 3e Sommet de la Commission du Mékong, le 4 avril 2018 à Siem Reap, au Cambodge. Photo: VNA

Il s’agira du deuxième voyage du Premier ministre cambodgien Hun Sen au Vietnam en un an depuis depuis la formation de son gouvernement du 6e mandat en septembre 2018.Avec les relations diplomatiques établies le 24 juin 1967, les deux pays voisins se targuent d’une solidarité et d’une amitié de longue date cultivées par les générations de leurs dirigeants et de leurs peuples.Coopération fructueuse dans plusieurs domainesLa coopération bilatérale a enregistré de nombreux progrès ces dernières années. Les échanges de délégations ont été maintenus à tous les niveaux pour renforcer davantage la confiance mutuelle entre les dirigeants et les peuples des deux pays.Depuis la 6e élection générale et la formation du nouveau gouvernement au Cambodge, de nombreuses visites de haut niveau ont été échangées. Elles comprennent les voyages au Cambodge du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Nguyên Phu Trong (25-26 février 2019) et de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân (janvier 2019).Parallèlement, le Vietnam a également accueilli le roi cambodgien Norodom Sihamoni (19-21 décembre 2018), le Premier ministre Hun Sen (6-8 décembre 2018) et le président de l’Assemblée nationale du Cambodge, Heng Samrin (28-30 juin 2019).Les deux chefs de gouvernement se sont également fréquemment rencontrés lors de forums multilatéraux.Dans le cadre des plans de coopération en matière de sécurité et de défense, le Vietnam et le Cambodge ont organisé des dialogues annuels sur la politique de défense ; ont échangé régulièrement des délégations de défense de haut rang entre leurs régions, services et unités militaires; et ont bien coordonné la recherche et le rapatriement des restes de soldats volontaires vietnamiens au Cambodge. Les deux pays ont également organisé des échanges d’amitié à la frontière et des patrouilles conjointes en mer.En outre, la coopération en matière de sécurité a été renforcée avec des liens plus solides dans la lutte contre la criminalité et le maintien de la stabilité, de la sécurité et de l’ordre dans les zones frontalières.Les deux pays ont également travaillé en étroite collaboration lors de forums internationaux et régionaux, notamment le Triangle de développement Cambodge - Laos - Vietnam (CLV), la Coopération Cambodge - Laos - Myanmar - Vietnam (CLMV), la Stratégie de coopération économique Ayeyawady - Chao Phraya - Mékong (ACMECS), l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Dialogue Asie-Europe (ASEM) et les Nations unies, contribuant ainsi à améliorer le prestige et la stature de chaque pays dans la région et le monde.Au cours des dernières années, le commerce bilatéral s’est accru, dépassant les 4,7 milliards de dollars en 2018 ( 24% en un an) et 3 milliards de dollars durant les huit premiers mois de 2019.Le Vietnam figure parmi les cinq plus grands investisseurs étrangers au Cambodge avec plus de 200 projets d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars, principalement dans l’hévéaculture, les télécommunications, la finance, la banque et l’énergie.Les deux parties ont signé un accord de non double imposition, un autre sur la promotion des relations économiques et commerciales bilatérales pour 2019-2020, une stratégie de coopération dans le domaine des transports à l’horizon 2030 et un accord révisant les accords sur le transport routier et fluvial.En outre, le Vietnam a fourni chaque année des centaines de bourses d’étude dans différents domaines au Cambodge. Les deux parties ont également travaillé ensemble pour créer les conditions permettant aux Cambodgiens de se faire examiner et se soigner au Vietnam, moyennant des frais médicaux similaires à ceux de la population locale.Environ 800.000 Vietnamiens ont visité le Cambodge en 2017 et ce chiffre a atteint 835.000 en 2018, faisant du Vietnam la deuxième source de touristes étrangers dans le royaume.Construire une frontière pacifique de stabilité durableLe Vietnam et le Cambodge partagent environ 1.245 km de frontières terrestres. Au cours des 50 dernières années, ils ont organisé de nombreux rounds de négociations et signé plusieurs documents juridiques reconnaissant les résultats obtenus en matière de règlement des problèmes frontaliers, contribuant ainsi à la création d’une frontière pacifique de stabilité durable, renforçant la solidarité et l’amitié, et faciliter la vie des frontaliers.En décembre 2018, les deux pays ont construit 315 des 371 bornes principales. En septembre 2019, ils ont achevé la démarcation de la frontière sur le terrain et compilé des enregistrements sur 1.045 km de frontière. Jusqu’à présent, environ 84% des travaux de démarcation et de bornage ont été achevés.La visite officielle du Premier ministre Hun Sen a lieu dans le cadre des relations florissantes des pays. Elle contribuera à réaffirmer la politique étrangère du Vietnam d’indépence, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, avec la priorité accordée au bon voisinage, à l’amitié traditionnelle et à la coopération intégrale avec le Cambodge. Ce voyage devrait également permettre de renforcer les liens dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et des frontières. – VNA