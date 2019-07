Kien Giang, 29 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a remis lundi 29 juillet l’ordre de l’Indépendance, première classe à la province de Kiên Giang (Sud) pour ses efforts en faveur du développement économique et social.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc remet l’ordre de l’Indépendance, première classe à la province de Kiên Giang. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie de remise, le Premier ministre a salué la croissance économique annuelle de Kien Giang de 13%, supérieure à la moyenne du pays. Une plus grande attention a été accordée aux infrastructures socio-économiques, en particulier les travaux de transport clés tels que les ponts de Cái Lớn et Cái Bé, tandis que l'électricité du réseau national a été acheminée dans des zones reculées et montagneuses.

Le secrétaire du comité provincial du Parti, Nguyen Thanh Nghi, a déclaré que le comité du Parti, les autorités et la population de Kien Giang s'efforceraient de promouvoir un développement socio-économique et culturel complet, d'améliorer la qualité des ressources humaines, de garantir la sécurité sociale et de maintenir la défense et la sécurité nationales.

A cette occasion, le Premier ministre, le président du comité populaire provincial Pham Vu Hong et le rédacteur en chef du journal Lao Dong (Travail) To Dinh Tuan ont présenté des drapeaux du Vietnam et une trousse de premiers secours aux pêcheurs qui travaillent en mer Orientale pour défendre la souveraineté nationale. Ce geste s’inscrivait dans le programme intitulé « Un million de drapeaux pour accompagner les pêcheurs vietnamiens au large » lancé par le quotidien « Travailleur ».

Lors de son séjour dans la province, le Premier ministre a également eu une séance de travail avec les autorités locales pour examiner le développement socioéconomique local au premier semestre.

Il a indiqué que le développement urbain, les énergies renouvelables, la pêche au large et le tourisme devraient être les priorités pour Kiên Giang en ce moment.

Le chef du gouvernement a appelé l'attention sur la protection des forêts, la réduction de l'utilisation de produits en plastique, l'atténuation de la pauvreté, la facilitation des secteurs privé et technologique afin de créer davantage d'emplois et d'accroître les revenus du budget de l'État.

Le Premier ministre a également saisi cette occasion pour offrir de l'encens au héros national Nguyen Trung Truc dans son temple de la banlieue de Rach Gia.-VNA