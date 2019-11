Hanoï, 3 novembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a adressé le 3 novembre à Bangkok en Thaïlande ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes après avoir informé par l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et le ministère des Affaires étrangères que la police de l’Essex avait signalé des victimes vietnamiennes parmi les 39 personnes décédées dans un camion frigorifique au Nord-Est de Londres.



Le Premier ministre a autorisé le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Affaires étrangères d'envoyer immédiatement des missions au Royaume-Uni pour travailler avec les autorités locales britanniques pour régler cette affaire.



Le Premier ministre a également demandé aux autorités des localités où se trouvent les familles des victimes de prendre les mesures appropriées, de prendre soin de leurs proches pour les encourager à surmonter cette grande perte. -VNA





