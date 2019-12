Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a loué jeudi 19 décembre les forces de police populaire pour le bon accomplissement de leur rôle de noyau dans le maintien de la sécurité nationale, de l’ordre et de la paix sociaux.

Le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm (debout) s’exprime lors de la conférence du Comité central du Parti pour la Police à Hanoi. Photo : VNA

S’adressant à la conférence du Comité central du Parti pour la Police à Hanoi, le chef du gouvernement a souligné les performances socio-économiques du pays en 2019, notamment une croissance estimée du produit intérieur brut de plus de 6,8%.La réforme administrative, la prévention et la lutte contre la corruption et la gabegie se sont renforcées et ont obtenu des résultats concrets. La défense et la sécurité sont fermement maintenues, l’ordre et la paix sociaux garantis, la position et le rôle du pays rehaussés, a-t-il indiqué.Ces réalisations sont attribuables à la solidarité, à l’unité et aux efforts conjugués de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l’armée et dans lesquelles les forces de police populaire ont joué un rôle important, s’est-il félicité.