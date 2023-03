Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit une délégation d'organisations économiques japonaises en visite de travail au Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Vietnam exhorte les entreprises japonaises à élargir la coopération en matière d'investissement dans les infrastructures, l'énergie, l'industrie manufacturière, l'agriculture de haute qualité, les technologies de l'information, les villes intelligentes, les services financiers et bancaires, l'innovation, l'actionnariat des entreprises publiques au Vietnam..., a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors de la réception, mardi 7 mars à Hanoi pour une délégation d'organisations économiques japonaises en visite de travail au Vietnam.

Cette délégation comprend des représentants de la Fédération japonaise des organisations économiques (Keidanren), de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réception. Photo : VNA

Le gouvernement vietnamien s’engage à accompagner la communauté des affaires, à soutenir et favoriser les investissements japonais pour les intérêts communs des deux parties, contribuant à porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur, a dit le chef du gouvernement.

Le dirigeant a proposé au Japon de renforcer les activités de dialogue politique, de fournir des informations aux autorités vietnamiennes dans le processus de perfectionnement des lois et des politiques pour améliorer encore l'environnement d'investissement au Vietnam, d’encourager les entreprises japonaises à accroître leurs investissements au Vietnam pour diversifier les chaînes d'approvisionnement, soutenir le développement des industries auxiliaires, l'innovation associée au transfert de technologie, notamment les hautes technologies vertes...

Les représentants des organisations économiques japonaises ont remercié le gouvernement vietnamien et le Premier ministre Pham Minh Chinh pour leur soutien aux activités des entreprises japonaises au Vietnam et pour le succès de l'Initiative conjointe Vietnam - Japon.

Ils ont affirmé leur volonté d'accorder plus d'Aide publique pour le développement (APD) pour soutenir l'investissement de développement du Vietnam et se sont engagés à promouvoir les investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines des infrastructures, de l'environnement et de l'énergie. -VNA