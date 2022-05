Le PM Pham Minh Chinh à la conférence de promotion du commerce, des investissements et du tourisme entre le Vietnam et les États-Unis. Photo: VNA

New York (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé, le 17 mai (heure locale) à San Francisco, à une conférence de promotion du commerce, de l'investissement et du tourisme entre le Vietnam et les États-Unis, sur le thème "Redécouvrir le Vietnam".

La conférence, organisée par la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et deux groupes de voyage, Saigon Tourists et Thien Minh Group, visait à renforcer la coopération entre les compagnies des deux pays et à présenter le Vietnam aux amis et partenaires américains.

S'adressant à l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis, bénéficiant aux deux pays et contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans le monde.

Le chef du gouvernement a affirmé que la coopération en matière d'investissement, de commerce, de finance, de sciences et d'éducation était un pilier des relations bilatérales.

En 2021, malgré la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral a atteint 112 milliards de dollars, représentant près d'un tiers du chiffre d'affaires total des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'ASEAN.

Les États-Unis sont le 2e partenaire commercial du Vietnam tandis que le Vietnam est le 9e partenaire commercial des États-Unis, a-t-il noté.

Le Premier ministre a demandé une coopération continue dans le commerce, l'investissement, l'éducation ainsi que dans le développement du marché des capitaux, la transition numérique et énergétique, la réponse au changement climatique, le transformation énergétique verte et propre, la transformation numérique, l'innovation,...

Il a également sollicité l'aide de partenaires américains dans l’amélioration des institutions, le fourniture de capitaux, la formation des ressources humaines, le développement des infrastructures, les technologie et la gouvernance...

En termes de tourisme, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu’après deux ans d’épidémie de COVID-19, grâce aux efforts internes et au soutien d'amis et de partenaires internationaux, le Vietnam avait contrôlé l'épidémie au niveau national et complètement rouvert le tourisme depuis le 15 mars.

Il a appelé les investisseurs étrangers, dont ceux des États-Unis, à continuer de coopérer avec le Vietnam dans le tourisme dans un esprit de "bénéfices mutuels, risques partagés".

Lors de l'événement, Vietnam Airlines a également présenté la ligne aérienne directe entre le Vietnam et les États-Unis - avec quatre vols hebdomadaires entre San Francisco et Ho Chi Minh-Ville. Le transporteur aérien national prévoit d'augmenter la fréquence sur cette ligne aérienne avec des vols quotidiens l'année prochaine, et en même temps étudie un service de fret entre Ho Chi Minh-Ville et Los Angeles.

Pendant ce temps, le groupe Saigontourist a affirmé qu'il utiliserait son réseau de partenaires aux États-Unis pour attirer les touristes de ce marché lucratif.

Lors de la conférence, le Premier ministre, l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc E.Knapper et les dirigeants de San Francisco, ont assisté à la cérémonie d'échange de protocoles d'accord entre des organisations et entreprises des deux parties.

La cérémonie de signature d'accords de coopération entre les entreprises vietnamiennes et américaines. Photo: VNA

A noter que la province de Bac Giang, Vietnam Airlines et des partenaires américains ont conclu un accord de coopération sur la promotion des exportations de litchis et de produits agricoles.

Le transporteur aérien low-cost vietnamien Vietjet et UPS, le premier groupe mondial de transport et de logistique, ont également conclu un accord pour le transport de marchandises internationales. -VNA