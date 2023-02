Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté vendredi 3 février le secteur de l’industrie et du commerce à relever les défis, demandant de continuer d’élever la compétitivité de l’économie par la création d’un environnement des affaires favorable pour la population et les entreprises.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence de promotion de la production et de la consommation intérieure et d’élargissement des marchés à l’export en 2023. Photo: VNA



Il faut placer les entreprises au cœur de l’innovation et de la créativité et au centre du développement du secteur, a-t-il déclaré en présidant une conférence de promotion de la production et de la consommation intérieure et d’élargissement des marchés à l’export en 2023.

En 2022, le commerce extérieur a établi un nouveau record, avec un chiffre d’affaire à l’import-export de plus de 732,5 milliards de dollars, en hausse de près de 10% en glissement annuel, marquant la septième année d’affilée de solde commercial positif, de 11,2 milliards de dollars ou 3,3 fois de plus qu’en 2021.

Cependant, la production et les exportations montrent des signes de ralentissement, les exportations sont encore fortement dépendantes du secteur des investissements directs étrangers, le pouvoir d’achat intérieur se redresse lentement, la contrebande et la fraude commerciale ne sont pas près de disparaître, et la garantie de la sécurité énergétique comporte de nombreux défis.

Le secteur doit transformer les risques en opportunités, plus la pression à subir est grande, plus grand sera l’effort à fournir, afin de contribuer à la construction d’une économie indépendante et autonome en association avec une intégration internationale proactive et active, approfondie, substantielle et efficace, a indiqué le chef du gouvernement.

Le commerce extérieur s'est établi à de plus de 732,5 milliards de dollars en 2022. Photo: VNA



Le secteur doit également accélérer la réforme administrative, et promouvoir la construction d’infrastructures et d’institutions, a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de se concentrer sur trois moteurs de croissance – consommation, investissement et exportation, d’accélérer la transformation numérique, de promouvoir l’économie verte et l’économie circulaire de concert avec la réponse aux changements climatiques.

En particulier, le ministère de l’Industrie et du Commerce doit achever dans les meilleurs délais les planifications de l’électricité, de l’énergie, des ressources minérales, et des infrastructures pétrolières et gazières, a-t-il ajouté.

Il a ordonné de promouvoir la diversification des marchés pour compenser les difficultés des marchés traditionnels tels que les États-Unis, la Chine, l’Union européenne, le Japon, la République de Corée, l’ASEAN ; d’élargir les marchés à l’Europe de l’Est, au Moyen-Orient, à l’Amérique du Sud, à l’Asie du Sud et à l’Afrique ; tout en renforçant la diversification des chaînes d’approvisionnement.

Le dirigeant a enfin demandé au secteur d’avoir des solutions spécifiques pour mobiliser et maximiser les ressources pour les objectifs de développement, de se concentrer sur le développement des infrastructures industrielles, commerciales, énergétiques et d’e-commerce. – VNA