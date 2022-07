Cân Tho (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté dimanche 10 juillet la ville de Cân Tho, noyau du delta du Mékong à devenir rapidement l’un des nouveaux moteurs de croissance du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec les électeurs des arrondissements de Ninh Kiêu et Cai Rang, dans le district de Long Diên, dans la ville de Cân Tho, le 10 juillet. Photo: VNA

S’adressant aux électeurs des arrondissements de Ninh Kiêu et Cai Rang, dans le district de Long Diên au lendemain de la 3e session de la 15e Assemblée nationale, le il a souligné la place qu’occupe la ville dans le développement de la région et les investissements dont elle bénéfie pour développer ses infrastructures socio-économiques.

Le chef du gouvernement a également pris note des opinions des électeurs concernant la politique fiscale, la prévention et la lutte contre la corruption, la stabilisation des prix, notamment ceux des carburants ainsi que la mise en ouvre des résolutions du Bureau politique et du gouvernement sur le développement socio-économique du delta du Mékong, des régions de minorités ethniques et de la ville de Cân Tho.

Il a briefé les électeurs locaux sur les faits saillants de la 3e session de la 15e Assemblée nationale, notamment l’adoption de 5 projets de lois, 3 projets de résolutions et l’examen de 6 autres projets de lois et la décision de la politique d’investissement pour 5 projets d’infrastructures de transport.

Aborbant la situation socio-économique au cours des six premiers mois de 2022, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le pays a obtenu des résultats importants et complets dans tous les domaines.

Le PIB a progressé de 7,72% au deuxième trimestre 2022, la meilleure performance des 11 dernières années, de 6,42% au cours des 6 premiers mois. La macro-économie restait stable, les grands équilibres de l’économie sont assurés; l’inflation moyenne a augmenté de 2,44%; le commerce extérieur a atteint 371,17 milliards de dollars, en hausse de 16,4%, l’excédent commercial était de 710 millions de dollars.

Le marché du travail s’est bien redressé, la vie de la population s’est améliorée, la prévention et la lutte contre la corruption ont gagné du terrain, la défense et la sécurité sont renforcées, l’ordre et la paix sociaux sont assurés, l’indépendance et la souveraineté sont fermement maintenus, les affaires extérieures sont promues, contribuant à améliorer la position et le prestige du pays sur la scène internationale.

En ce qui concerne les objectifs et les tâches de développement socio-économique au cours des 6 derniers mois de 2022, il a déclaré que lors de la visioconférence avec les localités du 4 juillet, le gouvernement a déterminé que stabiliser la macro-économie, contrôler l’inflation et assurer les grands équilibres de l’économie sont une tâche clé et urgente à l’heure actuelle.

En conséquence, le gouvernement continue de mettre en œuvre une politique monétaire flexible, sûre et prudente; de gérer strictement les prix et les marchés, de prévenir et de lutter contre la spéculation, la contrebande et la fraude commerciale; d’assurer l’approvisionnement énergétique; et d’assurer absolument la sécurité alimentaire.

Le gouvernement continue de mettre l’accent sur le perfectionnement des institutions et de la planification, de promouvoir la réforme administrative, d’améliorer l’environnement des affaires, et de mettre en œuvre de manière drastique et efficace le programme de relance et de développement socio-économique. – VNA