Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné vendredi 14 avril la nécessité de former les ressources humaines pour matérialiser l’aspiration au développement national, en visitant l’Université nationale de Hanoi et l’Université FPT au parc de haute technologie de Hoa Lac, à Hanoi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visitant l’Université nationale de Hanoi. Photo: VNA



Notre pays se développe sur la base de trois piliers: la démocratie socialiste, l’État de droit socialiste, l’économie de marché à orientation socialiste. Tout au long de ce processus, l’homme est à la fois le centre, le sujet, la ressource, le moteur du développement, a-t-il indiqué.



Dans le facteur humain, l’éducation et la formation, concrètement l’élévation du niveau intellectuel du peuple, la formation des ressources humaines et la culture des talents jouent un rôle important, a-t-il poursuivi.



Le chef du gouvernement a indiqué que le Vietnam met en oeuvre la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de diversification, de multilatéralisation des relations, étant un bon ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, pour la paix, la coopération et le développement. Le pays oeuvre pour contruire une économie indépendante et autonome, proactivement et activement s’intégrer de manière globale, profonde, substantielle et efficace à la vie internationale.

L’éducation et la formation doivent fonctionner suivant cette cause et la servir efficacement. Le 13e Congrès national du Parti a défini trois percées stratégiques à mettre en oeuvre, dont la formation des ressources humaines, a-t-il souligné.



L’éducation et la formation doivent assurer un équilibre entre la recherche théorique fondamentale avec la science de la gestion et l’application et la pratique, avec l’accent mis sur les secteurs, domaines et tendances nouveaux du monde, correspondant aux conditions et potentiels différents, aux opportunités et avantages compétitifs du pays tels que les technologies numériques, l’économie numérique, la société numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, économie de la connaissance, l’adaptation aux changements climatiques, la protection de l’environnement, a-t-il encore indiqué.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté à l’Université nationale de Hanoi 5.000 arbres dans l’espoir que l’établissement d’enseignement disposera d’un campus vert et propre. Saluant ses contributions à l’oeuvre d’édification et de défense de la Patrie, le chef du gouvernement a exhorté l’université à promouvoir ses acquis et à se transformer en un centre de formation et de recherche scientifique réputé dans la région et le monde.

La formation et la recherche scientifique doivent aller de pair, a-t-il souligné, demandant à l’université d’améliorer la qualité de ses enseignants et chercheurs. Il a également encouragé les étudiants à poursuivre les sciences fondamentales, à aider à développer les ressources humaines au service du développement socio-économique dans les régions, en particulier les régions reculées, maritimes et insulaires.



Il a demandé à l’institution d’augmenter les investissements dans le développement des ressources humaines pour servir la recherche sur les circuits intégrés à semi-conducteurs, et d’accorder plus d’attention à la coopération avec les entreprises nationales et étrangères. Il a également suggéré de construire un centre d’innovation à l’université.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visitant l’Université FPT. Photo: VNA



En visite à l’Université FPT, créée par le groupe FPT, le Premier ministre Pham Minh Chinh a noté que FPT a été le pionnier de la transformation numérique au Vietnam et lui a demandé d’investir davantage dans la formation du personnel. Il s’est dit d’accord avec la proposition du groupe d’établir un centre de connexion aux ressources et a affirmé que l’État adoptera des politiques à cet égard.



FPT devrait prendre les technologies de l’information comme fondement de son développement, affirmant que la conception et le développement de logiciels, en particulier la production de puces, sont la bonne voie qui correspond à la stratégie de l’entreprise, aux tendances mondiales et à la situation nationale.



Le dirigeant a profité de l’occasion pour demander au ministère de l’Éducation et de la Formation de renforcer la gestion de l’État en matière d’éducation et de formation, en particulier la formation de qualité du personnel, et a confié des tâches aux autres ministères concernés et au Comité populaire de Hanoï.



Depuis 2016, le groupe FPT est pionnier dans la transformation numérique au Vietnam. Il est aujourd’hui présent dans 29 pays et est un partenaire de plusieurs centaines d’entreprises et d’organisations de renom à travers le monde. L’Université FPT a été créé en 2006, sur le modèle d’une université de nouvelle génération, fournissant des ressources humaines pour l’industrie des technologies de l’information en particulier et la transformation numérique au Vietnam en général. – VNA