Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la téléconférence. Photo : VNA

Hanoï, 15 février (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a président une téléconférence nationale qui s'est tenue le 15 février pour examiner la mise en œuvre depuis 20 ans de la Résolution du Comité central du Parti sur l'économie collective et l'application depuis 10 ans de la loi sur les coopératives.

Selon un rapport présent lors de l'événement, l'économie collective et les coopératives ont enregistré de nouveaux progrès de développement tant qualitatifs que quantitatifs, ont réussi à combler les faiblesses persistantes et ont de plus en plus réaffirmé leur potentiel et leurs perspectives de développement.

Cependant, de nombreux problèmes subsistent dans l'économie collective, qui n'a pas encore pleinement optimisé son potentiel, a noté le rapport.

On dénombrait 27.445 coopératives et alliances coopératives dans tout le pays en 2021, en hausse de 41 % par rapport à 2013, employant environ 1,1-1,2 million de travailleurs par an. En 2020, chaque coopérative a réalisé environ 4,3 milliards de dongs (188.900 dollars) de revenus et 314 millions de dongs de bénéfices en moyenne, en hausse de 61 % et 88 % par rapport à 2013, respectivement.

Ces dernières années, le revenu par habitant des travailleurs des coopératives a augmenté, passant de 44,6 millions de dongs en 2017 à 52,8 millions de dongs en 2019, réduisant l'écart avec le revenu des travailleurs des entreprises.

S'adressant à l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que l'économie collective, dont les coopératives sont le noyau, est un élément économique important toujours facilité par le Parti et l'État et qui s'implante progressivement dans l'économie nationale.

Sur cette base, le Premier ministre a soulevé un certain nombre d'objectifs, d'orientations et de mesures clés dans les temps à venir, afin de développer une économie collective dynamique, efficace et durable, s'affirmant comme une composante importante de l'économie, avec de nombreux modèles.

Il a jugé nécessaire de renforcer la sensibilisation des cadres et des membres du Parti et du peuple à l'économie collective, de mobiliser davantage de ressources et de supprimer les obstacles à son développement, d'affiner les réglementations et politiques juridiques connexes et d'améliorer la capacité et l'efficacité opérationnelle de l'économie collective.

Le chef du gouvernement a également suggéré quelques orientations pour amender la loi afin de créer un cadre institutionnel favorable pour que l'économie collective soit à la hauteur de son rôle dans la formation d'une économie de marché à orientation socialiste.

Le Premier ministre a également demandé d'améliorer les qualifications et les capacités des cadres et salariés participant au secteur économique collectif et aux coopératives, de renforcer les coentreprises et les associations, de construire des marques de produits, d'élaborer des plans de développement basés sur les forces de chaque région et de chaque localité. - VNA