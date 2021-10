Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Poursuivant le programme de la deuxième session de la 15e Assemblée nationale (AN), dimanche après-midi 30 octobre, le secrétaire général et le président du Bureau de l’AN Bui Van Cuong a eu une rencontre avec la presse, annonçant que le Premier ministre et quatre ministres répondront aux questions des députés lors de la deuxième période de cette session.

L’AN consacrera 2,5 jours aux séances question-réponse portant sur 4 groupes de problèmes.

Dans la santé, les députés poseront des questions liées à la prévention et au contrôle du COVID-19, à la stratégie de vaccins, aux médicaments, aux équipements médicaux et aux produits biologiques à tester…

Pour le secteur du travail, des invalides et des affaires sociales, le contenu de question-réponse s'articulera autour de la mise en œuvre de paquets de soutien aux personnes touchées par le COVID-19, les solutions pour lever les difficultés du marché du travail…



Les interpellations dans le domaine du plan et de l'investissement comprendront les solutions pour la reprise économique et le développement dans la Nouvelle normalité, pour le soutien aux entreprises, pour la levée des difficultés et obstacles ; l’accélération du décaissement des capitaux d'investissement publics ; l'avancement de la mise en œuvre des programmes et projets d’aide publique au développement…

Enfin, dans l'éducation et la formation, l’interpellation et la réponse aux interpellations tourneront autour l’innovation de l’éducation et de la formation dans le contexte du COVID-19, l’enseignement et l’apprentissage en ligne, la sécurité de santé à l'école…

Evaluant les résultats de la première période de la deuxième session de la 15e AN, Bui Van Cuong a affirmé la qualité et les contenus des séances de travail. Les unités chargées de la rédaction ont accompli leur tâche en assurant le délai et la qualité des projets de loi.

La direction du Présidium est concise et flexible. Le président et les vice-présidents de l’AN, et les représentants des unités de rédaction et de vérification ont eu des séances de discussions pour examiner le fond des questions.

Les avis des députés sont aussi concis, profonds, intellectuels, témoignant de la responsabilité d’examiner multidimensionnels toutes les questions. -VNA