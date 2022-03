Hanoi (VNA) – Le Premier ministre des Émirats arabes unisMohammed bin Rashid Al Maktoum a visité, le 8 mars, la Maison des expositions du Vietnam à l’Expo 2020 Dubaï.

Le Premier ministre des Émirats arabes unis visite la Maison des expositions du Vietnam à l’EXPO Dubaï 2020. Photo : Journal Van Hoa

L’ambassadeur du Vietnam aux Émirats arabes unis, Nguyên Manh Tuân, et Phung Thi Thanh Thuy, directrice de la Maison des expositions du Vietnam à l’Expo 2020 Dubaï, ont accueilli et guidé sa délégation.

Le Premier ministre Mohammed bin Rashid Al Maktoum a écouté attentivement les réalisations économiques et les traditions culturelles du Vietnam.

Lors de sa visite, il s’est dit impressionné par le design de l’espace vietnamien.

Nguyên Manh Tuân et Phung Thi Thanh Thuy lui ont fait part des succès du Vietnam au cours des dernières années.

Avec pour thème «Quintessence du passé, avenir radieux», l’espace d’exposition du Vietnam conduit les visiteurs internationaux à un voyage à travers le temps, avec une nature préservée et des avancées technologiques exceptionnelles.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum a estimé que le Vietnam a une position stratégique et est très proactif et actif dans les relations de coopération et de diplomatie. Le pays possède également de nombreux sites touristiques célèbres et des paysages pittoresques, ainsi qu’un grand potentiel touristique et une agriculture tout à fait unique.

Plus tôt, la Maison des expositions du Vietnam a également eu l’honneur d’accueillir le ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan et Nguyên Manh Tuân, ambassadeur du Vietnam aux Émirats arabes unis.

Le Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan a été très impressionné par les instruments de musique traditionnels vietnamiens. Photo : Journal Van Hoa

Ces derniers ont été invités à assister à un spectacle des marionnettes sur l’eau et à un spectacle de musique traditionnelle vietnamienne.

Le Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan a été particulièrement impressionné par les instruments de musique traditionnels vietnamiens et a demandé à entendre un morceau de «dàn bâu» (monocorde) et à essayer de jouer du «dàn da» (lithophone) et du klong-put (xylophone traditionnel en bambou) des ethnies des Hauts Plateaux du Centre.

La coopération entre le Vietnam et les Émirats arabes unis en est à son meilleur stade de développement. Les Émirats arabes unis sont actuellement l’un des 10 plus grands partenaires d’exportation du Vietnam dans le monde et le Vietnam est également considéré comme le premier partenaire commercial des Émirats arabes unis parmi les pays de l’ASEAN.

De plus, la coopération culturelle, sportive et touristique entre les deux pays ne cesse de s’approfondir. À l’occasion de la Journée nationale du Vietnam à l’Expo 2020 (30 décembre), le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a signé un mémordum de coopération avec le ministère émirati de la Culture et de la Jeunesse.

La Maison des expositions du Vietnam a accepté l’invitation de l’Agence culturelle et artistique de Dubaï à assister au Festival d’art et de design qui aura lieu du 15 au 24 mars 2022. – NDEL/VNA