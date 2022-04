La région centrale a enregistré de fortes pluies avec des précipitations de 200 à 500 mm, voire plus de 750 mm à certains endroits, ce qui est anormal en saison sèche. Photo : VNA

Hanoï, 3 avril (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux autorités des localités dans la région centrale de se con centre r sur le règlement des conséquences des récentes averses et inondations anormales pendant la saison sèche.Le chef du gouvernement a envoyé une dépêche officielle sur la question aux comités populaires des provinces de Thua Thien-Hue, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen et Khanh Hoa, de la ville de Da Nang, au Comité de politage national pour la prévention et de contrôle des catastrophes naturelles, et au Comité national d'intervention en cas de catastrophe, de recherche et de sauvetage et certains ministères concernés.Selon la dépêche, la région centrale a enregistré de fortes pluies avec des précipitations de 200 à 500 mm, voire plus de 750 mm à certains endroits, ce qui est anormal en saison sèche et a entraîné de lourdes pertes en vies humaines, en biens et en production agricole, en particulier dans les provinces de Binh Dinh et Phu Yên.Exprimant ses condoléances, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au Comité de politage national pour la prévention et de contrôle des catastrophes naturelles et aux présidents des Comités populaires des localités concernées de faire face rapidement aux conséquences tout en prenant des mesures d'intervention proactives et opportunes pour assurer la sécurité des personnes et minimiser les dommages.Il a également demandé aux autorités des localités d'apporter des secours aux familles touchées, en particulier les familles pauvres, défavorisées et sinistrés, d'aider les gens à faire face aux conséquences des inondations et de répondre aux besoins fondamentaux des habitants.Entre-temps, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère de l'Industrie et du Commerce ont été invités à travailler avec les localités pour garantir des opérations scientifiques, efficaces et sûres des lacs en aval et d'irrigation afin d'atténuer les inondations dans les zones.Les ministères de la Défense et de la Sécurité publique ordonnent aux forces armées basées dans les localités de préparer le personnel et le matériel pour aider à régler les conséquences des catastrophes, évacuer les personnes des zones dangereuses et effectuer des opérations de recherche et de sauvetage si nécessaire.Le Premier ministre a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement de surveiller de près la situation des pluies et des inondations afin de fournir des mises à jour en temps opportun aux autorités locales et aux résidents.En outre, les deux comités nationaux doivent surveiller et intensifier les efforts de réponse des localités et signaler immédiatement les problèmes dépassant leur compétence au Premier ministre, selon la dépêche.- VNA