Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé d’exploiter de la manière la plus efficace les ressources des entreprises publiques, lors d’une séance de travail avec le Comité du Parti du bloc des organes centraux mardi 12 juillet à Hanoi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprimant lors de la séance de travail à Hanoi, le 12 juillet. Photo: VNA



Le secteur des entreprises publiques est une force matérielle importante de l’économie étatique, apportant de grandes contributions au développement socio-économique, au maintien de la sécurité et de la défense nationales, jouent le rôle d’ossature et de conduite dans l’économie de marché à orientation socialiste, a-t-il déclaré.

Les entreprises relevant du bloc des organes centraux sont 9 groupes économiques, 20 compagnies générales, 6 banques, une institution financière publiques, avec au total 930 entreprises dépendantes.

Elles représentaient à la fin du premier trimestre 1,1 million de milliards de dôngs de capital social, plus de 1,64 million de milliards de dôngs de capitaux propres et plus de 9,93 millions de milliards de dôngs d’actifs.

A la fin 2021, 18 des 61 entreprises publiques relevant du bloc des organes centraux ont achevé leur actionnarisation, soit 29,5% du plan prévu. Photo : VNA

Les entreprises publiques doivent apporter une contribution importante à la construction d’une économie indépendante, autonome, d’intégration active à l’économie mondiale, contribuant à stabiliser la macro-économie, à contrôler l’inflation et à assurer les grands équilibres dans les conditions actuelles, a indiqué le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le chef du gouvernement a souligné les groupes de tâches et de solutions clés à mettre en œuvre dans les temps à venir, notamment le perfectionnement des institutions et politiques relatives à la restructuration des entreprises publiques, la coopération entre les entreprises publiques et celles des autres composantes économiques, la rénovation de l’administration des affaires.

Il a recommandé de prêter une attention particulière à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des entreprises publiques ; de prévenir, détecter et prévenir rapidement les actes répréhensibles et la formation de "groupes d’intérêt" ; de promouvoir le rôle de conduite des entreprises publiques dans l’expansion des chaînes d’approvisionnement et de valeur. – VNA