Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité de pilotage de l'État pour les projets nationaux importants du secteur des transports. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé mercredi 10 août à Hanoi aux ministères, secteurs et localités de déployer des mesures globales pour accélérer la mise en œuvre des projets d’élargissement de l’espace de développement des régions.

S’adressant à la première réunion du comité de pilotage d’État pour les projets nationaux clés de transport, il a noté que le pays vise à construire au moins 5.000 kilomètres d’autoroutes d’ici 2030. Au cours des 20 dernières années, seuls 1.100 kilomètres d’autoroutes ont été construits, ce qui signifie que la tâche du pays jusqu’en 2030 est lourde.



Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de traiter les faiblesses lors de la mise en œuvre des projets, ainsi que le règlement efficace des problèmes qui se posent.



Il a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de mettre en place leurs propres comités de pilotage pour la mise en œuvre des projets nationaux clés de transport, tout en inspectant, évaluant et organisant régulièrement la réception des projets achevés.



Le Premier ministre a noté que le capital pour les projets nationaux clés de transport est de 734.000 milliards de dôngs (31,38 milliards de dollars), dont plus de 500.000 milliards de dôngs (21,37 milliards de dollars) sont destinés aux autoroutes.

Il a ordonné aux ministères, aux secteurs et aux localités de se concentrer sur la réalisation des objectifs fixés lors du 13e Congrès national du Parti, de contribuer à la formation d’un nouvel espace de développement, de dynamiser la croissance des régions, de stimuler le développement du tourisme, de faire face aux goulots d’étranglement dans les transports et de promouvoir la production et la relance socio-économique.

Un nœud de communication dans la capitale. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement d’assumer la responsabilité d’autoriser les mines de matériaux de construction et de faire rapport au gouvernement en août.

Les ministères des Finances, et du Plan et de l’Investissement ont été invités à donner des orientations sur l’accélération du décaissement des capitaux.

Pendant ce temps, les localités ont été invitées à accélérer les activités de réinstallation et de déblaiement. Alors que les prix de l’essence sont tombés au niveau enregistré avant le conflit en Ukraine, le Premier ministre a demandé aux fournisseurs de matériaux de construction d’envisager d’ajuster les prix des matériaux pour partager les difficultés avec les entreprises et les particuliers.

Actuellement, il existe neuf projets nationaux clés de transport et 31 projets de composante, y compris le tronçon est de l’autoroute Nord-Sud ; l’autoroute Ben Luc-Long Thanh; l’autoroute Khanh Hoa-Buôn Ma Thuôt; l’autoroute Biên Hoa-Vung Tàu; l’autoroute Châu Dôc-Cân Tho-Soc Trang; la périphérique N°4 de la région de la capitale Hanoi, la périphérique N°3 de Hô Chi Minh-Ville ; le chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud ; les lignes ferroviaires urbaines à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville ; et l’aéroport international de Long Thanh.

Sur ce total, trois projets sont sous la gestion du ministère des Transports, cinq sous la gestion des localités et un sous la direction d’autres ministères, secteurs et entreprises.

Selon le vice-Premier ministre Lê Van Thành, la mise en œuvre des projets nationaux clés de transport est importante pour élargir l’espace de développement. Cependant, leurs progrès sont restés lents.

Il a souligné qu’au milieu de la lourde charge de travail, il est nécessaire que les ministères, secteurs et localités concernés accélèrent les travaux, en particulier dans l’allocation des capitaux et le dégagement des terrains. – VNA