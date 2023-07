Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé jeudi 13 juillet à Hanoi d’éliminer radicalement les goulots d’étranglement sur le dégagement des terrains prévus pour les ouvrages et projets nationaux clés du secteur des transports.

Outre les résultats obtenus près la 5e réunion du Comité de pilotage de l’État pour les projets nationaux importants du secteur des transports, certains travaux n’ont pas respecté le calendrier établi, a-t-il indiqué en présidant la 6e réunion du Comité de pilotage de l’État.Il faut se concentrer sur le dégagement de chantiers et l’approvisionnement en matériaux de construction pour les projets, a souligné le chef du gouvernement, demandant aux aux ministères, aux branches et aux localités d’être plus actifs dans la résolution des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des travaux, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.Le pays met en œuvre actuellement 24 projets de transport importants, dont le projet d’autoroute Nord-Sud par l’Est 2021-2025, qui passe par 12 localités, trois projets d’autoroute Est-Ouest traversant 14 localités, le projet d’aéroport international de Long Thành dans la province de Dông Nai, et les projets de métro à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville ainsi que les projets de rocade dans ces deux villes.Le ministère des Transports a fait savoir que quatre des 75 composantes du projet d’autoroute Nord-Sud par l’Est pour la période 2017-2020, d’une longueur totale de 312 km, devront être mises en service dans le deuxième semestre de cette année, portant le réseau autoroutier à 1.729 km. Quatre projets d’autoroute, d’une longueur totale de 123 km, devront être achevés vers la fin de cette année, portant le réseau autoroutier à 1.852 km.

Vue de la 6e réunion du Comité de pilotage de l’État pour les projets nationaux importants du secteur des transports. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, au Comité de gestion des fonds étatiques dans les entreprises, à la Compagnie des aéroports du Vietnam (ACV) et à d’autres organes concernés de suivre les consignes émises par le vice-Premier ministre Trân Hông Hà pour sélectionner les entrepreneurs de l’enveloppe terminal de l’aéroport international de Long Thành et lancer les travaux en août 2023.Il a demandé aux comités populaires des provinces et des villes de travailler avec les ministères et les branches concernés au dégagement des chantiers, à la réinstallation des populations expropriées, et a chargé le vice-Premier minisrtre Lê Minh Khai de diriger l’Inspection du gouvernement pour inspecter l’attribution du droit d’exploitation des mines de matériaux de construction à l’échelle nationale.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité les ministères, les branches et les localités à multiplier les innovations pour trouver des capitaux frais pour les projets tout en mettant en garde contre les intérêts individuels ou les intérêts de groupe. – VNA