Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la réunion périodique d' août du gouvernement, le 5 septembre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Au cours des huit premiers mois de l'année, la situation socio-économique a obtenu des résultats importants avec de nombreux indicateurs socio-économiques positifs, a déclaré mardi le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Lors de la réunion périodique d'août du gouvernement pour passer en revue la situation socio-économique nationale lors du mois dernier et au cours des huit derniers mois, le chef du gouvernement a indiqué que de nombreux secteurs économiques s’étaient rétablis et même fortement développés. Plusieurs organisations et experts internationaux prestigieux tiennent en haute estime ces résultats et les perspectives de développement économique du Vietnam.

Cependant, la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l'inflation et les grands équilibres macroéconomiques se trouvent encore sous forte pression et sont exposés à de nombreux risques potentiels, a-t-il remarqué, avant de souligner que les tâches et travaux en septembre et dans les temps à venir étaient énormes.

Concrètement, il a exigé d'assurer la prévention et le contrôle des épidémies, en particulier la vaccination en toute sécurité et avec efficacité, le règlement de la pénurie de médicaments, de fournitures et d'équipements médicaux.

Il a souligné la nécessité de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l'inflation, d'assurer les grands équilibres, d'élaborer des scénarios sur la croissance, l'inflation et les grands équilibres.

Il faut accélérer le programme de relance et de développement socio-économique et le décaissement des investissements publics, de poursuivre la restructuration économique associée au renouvellement du modèle de croissance, de promouvoir la transformation numérique, l'économie numérique, la transformation et l'économie vertes, l'économie circulaire et l'innovation, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a également demandé à tous les secteurs et localités de se concentrer sur le développement de la culture, de la société et de l'environnement, la garantie de la sécurité sociale et des conditions de vie des gens, l'amélioration du climat de l'investissement et des affaires.

Enfin, il les a appelés à renforcer la prévention et la lutte contre la corruption et autres phénomènes négatifs au sein de l'appareil d'Etat, à bâtir un appareil administratif sain et fort, à maintenir la stabilité politique, l'ordre public, etc. -VNA