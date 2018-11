Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a espéré que l’Association de liaison avec les Vietnamiens de l’étranger offrirait plus d’aide aux Vietnamiens résidant à l’étranger afin qu’ils puissent mieux contribuer au développement national dans leur pays natal.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (à droite) et l’ambassadeur Nguyên Phu Binh, le 28 novembre à Hanoi. Photo : VNA



En recevant mercredi 28 novembre à Hanoi une delegation de ladite association, présidée par l’ambassadeur Nguyên Phu Binh, le chef du gouvernement a hautement apprécié les efforts des plus de 4 millions de Vietnamiens vivant et travaillant à l’étranger qui apportent des contributions socio-économiques importantes au Vietnam.



Il a affirmé que les dirigeants du Parti et de l’Etat vietnamiens ont toujours accordé une attention particulière à la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger et qu’ils souhaitent les voir rentrer plus nombreux dans leur pays d’origine fêter le Nouvel An lunaire.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a invité l’association à redouble ses efforts pour inspirer la fierté nationale et le patriotisme chez les jeunes intellectuels vietnamiens résidant à l’étranger.



L’ambassadeur Nguyên Phu Binh a pour sa part appelé l’État à prendre des mesures pour attirer davantage d’intellectuels vietnamiens à l’étranger, en particulier des hommes d’affaires et des scientifiques.



Alors que la tendance d’entrepreunariat se développe au Vietnam, le diplomate a souhaité que le gouvernement promulgue de nouvelles politiques pour attirer les jeunes talents dans le pays. –VNA