Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 1er octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence en ligne entre le gouvernement et les 63 provinces et grandes villes du pays, outre la réunion périodique de septembre du gouvernement.



Appréciant les réalisations socio-économiques obtenues lors de ces derniers temps, le Premier ministre a également indiqué que plusieurs problèmes en suspens avaient été ou étaient traités de manière efficace et que la résolution de nombreux problèmes surgissant s’était avérée opportune et efficace.



Selon le chef du gouvernement, les organisations internationales ont donné des évaluations positives sur la situation socio-économique du Vietnam et prévoient que la croissance économique du pays en 2022 et 2023 devrait être parmi les plus élevées d'Asie du Sud-Est. En effet, Moody's, la Banque mondiale, le FMI et la Banque asiatique de Développement (BAD) prévoient une croissance du PIB du Vietnam en 2022 à 8,5 %, 7,2 %, 7 % et 6,5 %, respectivement.



Aux côtés des réalisations remarquables, il existe encore de nombreuses faiblesses, a-t-il indiqué, avant de demander aux ministères et organes de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre de manière drastique, synchrone et efficace les tâches et solutions avancées, et atteindre les objectifs socio-économiques de 2022.



Pham Minh Chinh a ordonné de continuer à mettre en œuvre de manière synchrone et efficace le programme de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19, de poursuivre les objectifs prioritaires que sont le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l'inflation, la promotion de la croissance et la garantie des grands équilibres de l'économie.

Il est également important d'accélérer le décaissement des investissement publics, de mettre en œuvre efficacement le programme de reprise et de développement socio-économiques et trois programmes cibles nationaux, d’améliorer les textes juridiques, d’intensifier la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, de renforcer la formation de ressources humaines qualifiées et l’application des progrès scientifiques… -VNA