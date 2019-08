Hanoi, 19 août (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a souligné lundi 19 août lors d’un programme d’échanges à Hanoi l’importance d’étudier et suivre la pensée, l’exemple moral et le style du Président Hô Chi Minh.

Il s’agit d’une tâche importante, régulière et de longue haleine des organisations du Parti, des administrations à tous les niveaux, des organisations socio-politiques, des agences, de chaque cadre et de chaque membre du Parti, a-t-il déclaré lors du programme en l’honneur des personnes exemplaires dans le mouvement "Étudier et suivre la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh".L’objectif consiste à contribuer à rendre le Parti, le système politique purs et puissants, à construire la culture et les hommes vietnamiens à la hauteur des demandes nationales de développement durable, a-t-il indiqué.Le chef du gouvernement a recommandé de réaliser parfaitement le travail de sensibilisation et d’éducation afin d’appréhender plus profondément les contenus essentiels et les grandes valeurs de la pensée, de la moralité, du style du Président Hô Chi Minh.Il faut faire en sorte que la pensée, la moralité, le style du Président Hô Chi Minh deviennent vraiement un fondement spirituel solide de la vie sociale, de la culture et des hommes vietnamiens, a-t-il demandé.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc avec les personnes exemplaires dans le mouvement "Étudier et suivre la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh", le 19 août à Hanoi. Photo : VNA

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exhorté à continuer de construire et de multiplier de nouveaux éléments, des figures exemplaires, de renforcer les mouvements d’émulation patriotique, tout en luttant contre la corruption, la bureaucratie, les signes d’"auto-évolution" et d’"auto-transformation", et les points de vues erronés des forces hostiles.Il s’est déclaré convaincu que les collectifs et les particuliers exemplaires présents à cette rencontre feront valoir leurs performances et redoubler constamment leurs efforts pour récolter davantage de résultats, continuer d’accélérer le mouvement "Étudier et suivre la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh" et créer un effet de rayonnement dans la société.Ces dernières années, le mouvement "Étudier et suivre la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh" s’est étendu auprès des syndicats, des ouvriers, des fonctionnaires, des élèves et des étudiants vietnamiens. Son empreinte est plus que jamais vivante. Chaque branche professionnelle, chaque métier tente de mettre en oeuvre l’héritage spirituel du grand dirigeant. – VNA