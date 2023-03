Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé lors de la réunion périodique du gouvernement de février 2023, vendredi 3 mars à Hanoi, aux ministères, secteurs et localités de continuer à donner la priorité au maintien de la stabilité macroéconomique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion périodique du gouvernement de février 2023. Photo: VNA





Réitérant les points de vue dans la direction et l’administration de la mise en œuvre des tâches en mars et dans les mois suivants, il a ordonné aux ministères, aux branches et aux localités de continuer à mettre en œuvre les objectifs de manière synchrone, énergique et efficace et les tâches définies pour 2023 dans la Résolution n°01 du gouvernement.

Les ministères, les secteurs et les localités doivent organiser la mise en œuvre efficace des résolutions et des conclusions du Comité central du Parti, du Bureau politique, du Secrétariat du Comité central du Parti, des dirigeants clés, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du Premier ministre, a-t-il déclaré.

La priorité doit être donnée au maintien de la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l’inflation, à la promotion de la croissance et à la garantie des grands équilibres, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de se concentrer sur la bonne réalisation du travail de planification ; d’accélérer le décaissement des capitaux d’investissements publics ; de se concentrer sur la mise en œuvre efficace du programme de redressement et de développement socio-économiques et des trois programmes cibles nationaux.

Il faudra également éliminer les difficultés ; promouvoir la production et les affaires ; accélérer la mise en œuvre de trois percées stratégiques, notamment institutionnelles ; développer la culture, la société, l’environnement, la sécurité sociale, avec pour devise que la culture va de pair avec l’économie, sans sacrifier l’environnement et la sécurité sociale sur l’autel de la croissance économique.

La réunion périodique du gouvernement de février 2023 a eu lieu le 3 mars à Hanoï, sous la présidence du Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé de continuer à prévenir et à lutter contre la corruption et les pratiques malsaines, d’assurer la défense, la sécurité et la stabilité politique, de renforcer les relations extérieures, de lutter activement contre les informations fausses et malveillantes.

Il a assigné des tâches concrètes à la Banque d’Etat, au ministère des Finances, au ministère du Plan et de l’Investissement, au ministère de la Construction, au ministère de l’Industrie et du Commerce, au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, au ministère de la Santé, au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, au ministère de la Défense, au ministère de la Sécurité publique, au ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, et aux Comités populaires des provinces et des villes sous l’autorité centrale.

En particulier, il faut se concentrer sur cinq tâches : bien faire la planification ; résoudre les problèmes et les difficultés, promouvoir la production et les affaires ; bien faire le dégagement des terrains pour les grands projets, en particulier les projets clés nationaux ; organiser la mise en œuvre efficace des programmes cibles ; promouvoir les investissements et le commerce, diversifier les marchés, les produits et les chaînes d’approvisionnement, a-t-il indiqué.

Les ministères, les secteurs et les organes relevant directement du gouvernement doivent agir activement sur la base des fonctions et tâches qui leur sont assignées, a-t-il demandé, les exhortant à redoubler d’efforts pour organiser la mise en œuvre de manière scientifique les tâchees pour atteindre nos objectifs fixés. – VNA