Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère de la Santé d’ordonner aux villes et provinces sous l’autorité centrale d’accélérer l’administration de troisième dose de vaccin contre le Covid-19 pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Une agente de santé se prépare à administrer le vaccin anti-Covid-19. Photo : VNA

L’instruction du chef du gouvernement a été détaillée dans un télégramme officiel publié par l’Offce du gouvernement concernant le plan d’utilisation de vaccins contre le Covid-19 en 2022 soumis par le ministère de la Santé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également exigé sans délai l’achat des vaccins et l’organisation de la vaccination des enfants de cinq à moins de 12 ans conformément au télégramme officiel n°64/CD-TTg du 19 janvier 2022 et aux documents pertinents.

Une dose de vaccin contre le Covid-19 est administrée. Photo : VNA

Le ministère de la Santé devrait suivre de près la situation internationale et étudier les recommandations et expériences internationales sur l’administration de la quatrième dose en vue de traiter de manière proactive les problèmes connexes et de signaler au Premier ministre tout problème dépassant son champ de compétence respectif.

En cas de pénurie de vaccins entraînant des conséquences négatives, le ministre de la Santé doit en assumer la responsabilité devant le gouvernement et le Premier ministre. – VNA