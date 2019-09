Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a décidé d’appliquer des sanctions disciplinaires à l’encontre du vice-président permanent du Comité populaire de la province de Hoa Binh, Bui Van Cuu, de trois vice-ministres des Transports et des Communications, et de Nguyen Hong Truong.

Nguyen Hong Truong. Photo : VNA



Selon la Décision 1245/QD-Ttg, le Premier ministre a décidé de donner un avertissement à Bui Van Cuu, vice-président permanent du Comité populaire de Hoa Binh pour le mandat 2016-2021, pour avoir commis de graves fautes et infractions en termes de direction du concours national de baccalauréat 2017-2018 dans sa province.

Auparavant, Bui Van Cuu, également membre de la permanence du Comité provincial du Parti de Hoa Binh, secrétaire adjoint du Comité chargé des affaires du Parti au sein du Comité populaire provincial, chef du comité provincial de direction du baccalauréat 2017-2018, avait fait l’objet d’un avertissement donné par le Comité provincial du Parti, pour ne pas avoir rempli ses missions en tant que chef du comité provincial de direction du concours national.

Selon les Décisions 1247/QD-TTg et 1248/QD-TTg, le Premier ministre a décidé de donner des blâmes à Nguyen Ngoc Dong et Nguyen Nhat, vice-ministres des Transports et des Communications, pour avoir commis des fautes et infractions au travail.

Selon la Décision 1249/QD-TTg, le Premier ministre a décidé de donner un avertissement à Nguyen Van Cong, vice-ministre des Transports et des Communications, pour avoir commis de graves fautes et infractions au travail.

Nguyen Ngoc Dong, Nguyen Nhat et Nguyen Van Cong avaient fait l’objet de sanctions disciplinaires données par la Commission de contrôle du Comité central du Parti.

Selon la Décision 1246/QD-TTg, le Premier ministre a décidé de supprimer la qualité d’ancien vice-ministre des Transports et des Communications pendant les périodes 2011-2015 et 2016-2017 à Nguyen Hong Truong, pour avoir commis de graves fautes et infractions au travail.

Auparavant, Nguyen Hong Truong avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire donnée par le secrétariat du Parti.

Selon les conclusions de la Commission de contrôle du Comité central du Parti lors de sa 35e réunion tenue du 24 au 26 avril dernier, le Comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère des Transports et des Communications avait violé sérieusement le principe du centralisme démocratique et la réglementation du travail ; avait manqué de responsabilité, relâché la direction, manqué de contrôle et d’inspection…, ce qui avait laissé se passer plusieurs fautes et violations dans l’actionnarisation et le désinvestissement dans certaines entreprises relevant de ce ministère.

Nguyen Hong Truong, Nguyen Van Cong, Nguyen Ngoc Dong et Nguyen Nhat, qui étaient membres du Comité chargé des affaires du Parti, vice-ministres, devaient assumer la responsabilité des fautes et violations dudit comité, outre leur responsabilité personnelle dans l’exécution de leurs missions.

Lors de sa 37e réunion, la Commission de contrôle du Comité central du Parti avait décidé de donner un avertissement à Nguyen Van Cong, et des blâmes à Nguyen Ngoc Dong et Nguyen Nhat.

Pour Nguyen Hong Truong, le 16 juillet dernier, le secrétariat du Parti avait décidé de le destituer de son poste de membre du Comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère des Transports et des Communications pour les mandats 2011-2016 et 2016-2021, et avait demandé de prendre des sanctions administratives à son encontre. – VNA