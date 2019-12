Le Duc Vinh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient de signer les décisions d’appliquer des sanctions disciplinaires à l’encontre d'actuels dirigeants et d’anciens dirigeants de la province de Khanh Hoa au Centre.

Selon la décision No 1806 / QD-TTg, le Premier ministre a décidé de démettre Le Duc Vinh de ses fonctions du président du Comité populaire provincial pour le mandat 2016-2021 et de retirer sa qualité du vice-président du Comité populaire municipal pour le mandat 2011-2016 en raison de ses graves violations et fautes dans le travail. Il a subi d’une sanction disciplinaire en matière de Parti décidée par le Secrétariat du Comité central du Parti.

Le Premier ministre a décidé de démettre Dao Cong Thien de ses fonctions du vice-président du Comité populaire provincial pour le mandat 2016-2021, en raison de ses graves violations, et fautes dans le travail, conformément à la décision No 1807 / QD-TTg. Il a subi d’une sanction disciplinaire en matière de Parti décidée par le Secrétariat du Comité central du Parti.

Dans la décision No 1805 / QD-TTg, le Premier ministre a décidé retirer la qualité du président du Comité populaire provincial pour le mandat 2011-2016 à l’encontre de Nguyen Chien Thang en raison de ses graves violations et fautes dans le travail. Il a subi d’une sanction disciplinaire en matière de Parti décidée par le Secrétariat du Comité central du Parti.

Dans la décision No 1808 / QD-TTg, le Premier ministre a décidé d’appliquer un avertissement à l’encontre de Tran Son Hai, ancien vice-président du Comité populaire provincial pour le mandat 2011-2016 et le mandat 2016- 2021 en raison de ses graves violations et fautes dans le travail. Il a subi d’une sanction disciplinaire en matière de Parti décidée par la Commission du contrôle du Comité central du Parti.

Selon la décision du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti, la Permanence du Comité du Parti de Khanh Hoa pour les mandats 2010-2015, 2015-2020 et le Comité chargé des affaires du Parti du Comité provincial de Khanh Hoa pour les mandats 2011-2016, 2016-2021 ont gravement violé le principe du centralisme démocratique et les règlementations de travail ; manqué de responsabilité ; négligé la direction, la gestion, le contrôle et la supervision pour se produire de violations et fautes dans la gestion et l'utilisation du terrain et la mise en œuvre de projets d'investissement dans la construction, ce laissant des graves conséquences, de grandes pertes de ressources foncières, de biens immobiliers et du budget d'État, affectant directement la défense et la sécurité nationales, la situation socio-économique, provoquant de la préoccupation dans la société et portant atteinte à la prestige des organisations du Parti.

Alors, le Secrétariat du CC du Parti a décidé d’appliquer un avertissement à l’encontre de la Permanence du Comité provincial du Parti.

Le Duc Vinh, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du comité chargés des affaires du Parti, président du Comité populaire provincial pour le mandat 2016-2021 et membre de la Permanence du comité provincial du Parti, membre du comité chargé des affaires du Parti, vice-président du comité populaire provincial pour le mandat 2011-2016, doit être responsable devant les violations et fautes de la Permanence du Comité provincial du Parti pour les deux mandats et des violations et fautes du Comité chargé des affaires du Parti, du Comité populaire provincial pour le mandat 2011 – 2016. Il doit aussi être responsable principale, - responsabilité du leader face aux violations et fautes de ces organes.

Nguyen Chien Thang, secrétaire adjoint du Comité provincial du parti pour la période 2010-2015, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire provincial pour le mandat 2011-2016, est conjointement responsable des violations et faute de la Permanence du Comité provincial du Parti pour le mandat 2010-2015. Il doit aussi être responsable principale, - responsabilité du leader face aux violations et fautes de ces organes.



Le Duc Vinh et Nguyen Chien Thang ont directement signé les documents relatifs au terrain, aux investissements dans les projets concernés, ce violant gravement les règlementations du Parti, les lois de l'État, y compris le contenu «violer intentionnellement ».

Dao Cong Thien, membre du Comité provincial du Parti, membre du Comité chargé des affaires du Parti, vice-président du Comité populaire provincial pour le mandat 2016-2021, a directement signé les documents relatifs au terrain, aux investissements dans les projets de construction, ce violant gravement les règlementations du Parti, les lois de l'État.



Les violations Nguyen Chien Thang, Le Duc Vinh et Dao Cong Thien sont très graves, en plus les violations des organisations du Parti et des individus qu’ils dirigent, entraînant des conséquences particulièrement graves et d'énormes pertes en biens et en finances, laissant de nombreuses conséquences difficiles à être réglées, provoquant la préoccupation du public, nuisant au prestige des organisations Parti, des autorités locales.

Le Secrétariat du CC du Parti a donc décidé de de démettre Nguyen Chien Thang, Le Duc Vinh et Dao Cong Thien de tous leurs fonctions au sein du Parti.

La Commission du contrôle du Parti a décidé d’appliquer un avertissement à l’encontre de Tran Son Hai. -VNA