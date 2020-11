Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors du 5e Congrès d’émulation patriotique du secteur financier (période 2021-2025). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté samedi 31 novembre au 5e Congrès d’émulation patriotique du secteur financier (période 2021-2025).



L’événement par visioconférence a réuni les dirigeants du ministère des Finances, des représentants de nombreux autres ministères, agences et localités, ainsi que 700 délégués représentant les plus de 70.000 cadres, fonctionnaires et employés du secteur financier.



Lors du congrès, le Premier ministre a demandé au ministère des Finances et aux autres organes concernés de se concentrer sur les mesures d’urgence visant à limiter les conséquences des graves crues et inondations survenues ces dernières semaines au Centre, à aider les populations locales à retourner rapidement à la vie normale.



Le chef du gouvernement a déclaré apprécier les efforts du secteur financier pendant la période 2016-2020, indiquant que la taille du budget de l'État avait augmenté, la part des recettes intérieures était passée de 68% sur la période 2011-2015 à 80,9% sur la période 2016-2019 et avait atteint environ 84-85% en 2020. Il a également apprécié ses efforts pour assurer les dépenses au service des tâches importantes et urgentes dans le contexte de COVID-19.



Nguyen Xuan Phuc a encouragé le secteur financier à redoubler d’efforts pour remédier aux faiblesses, à accélérer les mouvements d’émulation patriotique, à contribuer mieux à la promotion d’un développement rapide et durable du pays...



A cette occasion, le ministère des Finances a obtenu l’Ordre de l’Indépendance de première classe. -VNA