Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence. Photo: VNA



Gia Lai (VNA) - Dans l'après-midi du 21 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la conférence de promotion de l’investissement dans la province de Gia Lai 2022.



Cette conférence tenue dans la ville de Pleiku était l’une des activités marquant le 90e anniversaire de l’établissement de la province de Gia Lai (24 mai).



Dans son discours, le Premier ministre a recommandé à Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre) de mener à bien la prévention et la lutte contre le COVID-19, de mieux exploiter ses potentiels et ses avantages compétitifs. Selon lui, il est nécessaire d’accélérer le développement des infrastructures et la réforme administrative, de chercher à améliorer la qualité des ressources humaines, de promouvoir l’application des sciences et technologies, ainsi que l’innovation...



Le chef du gouvernement a ordonné aux ministères et organes compétents d’aider Gia Lai à surmonter les difficultés et à mettre en valeur ses potentiels et avantages.



Lors de la conférence de promotion de l’investissement 2022, Gia Lai a appelé à l’investissement dans 112 projets pour la période 2022-2025. Ces projets concernent notamment la construction d’infrastructures, l’agroalimentaire, le commerce, les services, le tourisme, etc.



A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la remise de décisions approuvant l’investissement dans 17 projets d’un montant total de 15.000 milliards de dongs et à la signature de 29 mémorandums de coopération d’une valeur de plus de 115.000 milliards de dongs. -VNA