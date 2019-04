Photo d'illustration (Source: Internet)

Pékin, 25 avril (VNA) - Le 25 avril, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté à la signature d'un protocole d'accord sur la coopération stratégique en matière de distribution de produits laitiers entre le groupe vietnamien TH et Wuxi Jinqiao International Food City, qui possède le plus grand centre de vente en gros de marchandises en Chine.Cette activité se déroulait en marge de sa participation du Premier ministre à Pékin, du 25 au 27 avril, au deuxième Forum « la Ceinture et la Route » pour la coopération internationale.La cérémonie de signature a été une étape dans la réalisation de la politique de coopération économique entre les deux gouvernements, tout en ouvrant des perspectives d’expansion du marché après la signature du Protocole sur les exportations de produits laitiers vietnamiens vers la Chine.TH Group est une des unités d'avant-garde qui exportent des produits contenant moins de 80% de lait en Chine par les voies officielles avant que le protocole ne soit encré.Il est également prêt à distribuer des aliments de marque TH True Milk, des produits agricoles, et en particulier des produits laitiers et biologiques dans des régions clés de la Chine. -VNA