Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (4e à partir de la droite) à la cérémonie d’inauguration du temple Chung Son. Photo: VNA

Nghe An (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté samedi 16 mai à la cérémonie d’inauguration du temple Chung Son, dédié à la famille du Président Hô Chi Minh et implanté dans sa province natale de Nghe An (Centre).

Mis en chantier en 2012, le temple a été construit sur une superficie de 83,63 hectares au Sud de la montagne Chung dans la commune de Kim Lien, district de Nam Dan où vécut le Président Hô Chi Minh durant son enfance.

Après la cérémonie, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et des représentants des familles paternelle et maternelle du Président Hô Chi Minh ont offert de l'encens à ses parents et planté des arbres du souvenir dans le jardin du temple Chung Son.

Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a coupé la bande d’inauguration de l’ouvrage “Coopératives et Président Hô Chi Minh”, situé dans la zone historique nationale spéciale de Kim Lien, commune éponyme, district de Nam Dan, province de Nghe An.

Financé par l'Union des coopératives du Vietnam et quelques autres unités, cet ouvrage comprend quatre étangs de lotus, deux pavillons, deux stèles en pierre, des éclairages, des arbres…-VNA