Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exhorté lors d’une conférence tenue mercredi 26 juin à Hanoi à contruire un contingent de policiers à tous les niveaux respectueux, proches, compréhensifs et responsables à l’égard du peuple.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’adresse à la conférence des forces populaires de sécurité publique, le 26 juin à Hanoi. Photo : VNA



Les forces populaires de sécurité publique devraient bien saisir et anticiper sur la situation internationale, régionale et nationale liée à la sécurité et aux intérêts sécuritaires nationaux du Vietnam pour conseiller les dirigeants du Parti et de l’Etat, a-t-il indiqué.



Cette tâche s’annonce importante d’autant plus que le Vietnam assumera la présidence de l’ASEAN en 2020 et le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021, et prépare la tenue des congrès du Parti à tous les niveaux, a-t-il souligné.



Le chef du gouvernement a également souligné le maintien de la sécurité politique, de l’ordre et de la paix sociaux ; la découverte et la mise en échec des complots des forces hostiles ; et la lutte contre la criminalité.

Vue de la conférence destinée à faire le bilan des activités durant le premier semestre et à mettre en œuvre des tâches des forces populaires de sécurité publique durant le reste de 2019. Photo : VNA



Il faudrait créer des changements positifs en matière d’ordre et de paix sociaux, construire une société en bon ordre et sûre pour servir efficacement les tâches de développement socio-économique et d’intégration intermationale du pays, a-t-il indiqué.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé aux forces populaires de sécurité publique de continuer de prendre l’initiative dans la mise en œuvre des résolutions et instructions du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement sur l’édification du Parti, et la rénovation et la réorganisation de l’appareil du système politique pour le rendre plus compact et plus efficace. – VNA