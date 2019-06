Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse arrivent à l’aéroport international de Don Mueang, Bangkok, le 22 juin. Photo : VNA

Bangkok (VNA) – Le matin du 22 juin, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang les accompagnant, sont arrivés à l’aéroport international de Don Mueang, entamant leur séjour en Thaïlande pour participer au 34e Sommet de l’ASEAN.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a été accueilli à l’aéroport par le ministre thaïlandais de l’Economie et de la Société numériques, Pichet Durongkaveroj, des représentants du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande Pham Hai Bang et des cadres de l’ambassade du Vietnam en Thaïlande.

Le chef du gouvernement vietnamien aura le 22 juin des rencontres avec son homologue thaïlandais Prayuth Chan-ocha et le président indonésien Joko Widodo. Il assistera à la séance plénière du 34e Sommet de l’ASEAN et à d’autres réunions de haut niveau le même jour.

Le 34e Sommet de l'ASEAN se tient les 22 et 23 juin à Bangkok. Dans le cadre de ce Sommet, les dirigeants de l’ASEAN vont discuter de l’édification de la Communauté de l’ASEAN, des relations entre le bloc régional et ses partenaires, ainsi que des questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Plusieurs documents importants devront être adoptés, tels qu’une déclaration sur la vision des dirigeants en matière de partenariat pour la durabilité, un document sur la position de l’ASEAN concernant l'Indo-Pacifique, une déclaration de haut niveau sur l’Année culturelle de l’ASEAN en 2019, une déclaration sur la lutte contre les déchets en mer… -VNA