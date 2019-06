Le gouvernement vietnamien prend des mesures pour contrôler les déchets plastiques et appelle la population à protéger l'environnement. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a félicité l’Organisation pour le recyclage des emballages du Vietnam (PRO VIETNAM) récemment créée à l’initiative d’entreprises domestiques et de multinationales dans l’industrie agroalimentaire et de boissons, implantées au Vietnam.

Dans sa lettre envoyée à PRO Vietnam, le Premier ministre a cité la campagne de l’ONU en 2018 visant à appeler les citoyens à changer leur habitude d'utiliser du plastique à usage unique et à réduire la pollution de l'environnement. De nombreux pays ont pris des mesures spécifiques pour limiter l'utilisation de produits en plastique, intensifier la réutilisation et le recyclage du plastique, et interdire des plastiques non respectueux à l’environnement.

Le gouvernement vietnamien prend également des mesures pour contrôler les déchets plastiques et appelle la population à protéger l'environnement, a-t-il expliqué.

Le Premier ministre a espéré que PRO Vietnam collaborera avec le gouvernement et la population vietnamiens pour réduire la pollution due aux plastiques et l'utilisation des plastiques à usage unique.

Il a également demandé à PRO Vietnam d'utiliser des technologies de pointe pour la collecte, la réutilisation et le recyclage des matériaux d'emballage au Vietnam.

Enfin, le chef du gouvernement vietnamien a demandé au ministère des Ressources Naturelles et de l'Environnement, au ministère de l'Industrie et du Commerce, aux branches concernées et aux autorités locales de créer les conditions optimales pour favoriser le fonctionnement de PRO Vietnam, contribuant ainsi à l'amélioration de l'environnement et à la réalisation des objectifs de développement durable.

Selon les organisations internationales, environ 1,8 million de tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année au Vietnam, ce qui le classe 17e sur 109 pays en termes de quantité de déchets plastiques. Parmi eux, environ 730.000 tonnes sont rejetés en mer. Le Vietnam se classe au quatrième rang des cinq pays ayant le plus de déchets plastiques rejetés en mer. -VNA