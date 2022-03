Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a effectué le 3 mars une conversation téléphonique avec Mme Aurelia Nguyen, directrice exécutive du programme COVAX, remerciant le programme et Mme Aurelia Nguyen pour leur soutien précieux et positif au Vietnam.

Les premières doses de vaccins administrées aux Vietnamiens ont été prises en charge par COVAX il y a près d'un an. Le Vietnam a reçu plus de 53 millions de doses de vaccin de COVAX et continuera à recevoir des dizaines de millions de doses dans les temps à venir.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam soutenait et appréciait toujours le rôle de COVAX dans les échanges, les contacts et les forums multilatéraux, demandant à COVAX de continuer à fournir des vaccins, notamment des vaccins contre de nouveaux variants ; de donner des conseils sur la vaccination des enfants de 5 à moins de 12 ans ; de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre réussie du transfert de technologies pour produire des vaccins à ARNm dans le cadre de l'initiative soutenue par l'OMS et des partenaires, dont COVAX.



Pour sa part, Aurelia Nguyen, a hautement apprécié le programme de prévention et de contrôle du COVID-19 du Vietnam, notamment le programme de vaccination très réussi ; les résultats impressionnants en matière de développement socio-économique, avec le passage d'une croissance négative au troisième trimestre 2021 à une croissance positive au quatrième trimestre.

Mme Aurelia Nguyen a suggéré que le Vietnam renforce le partage de bonnes leçons et des expériences en matière de vaccination afin que d’autres pays puissent les apprendre.

COVAX s'engage à continuer d'accompagner, de soutenir le Vietnam dans la matière, y compris les vaccins contre de nouveaux variants, la consultation sur la vaccination des enfants, le transfert de technologie, la production de vaccins..., a-t-elle déclaré.



A cette occasion, Pham Minh Chinh a invité la directrice exécutive du programme COVAX à effectuer une visite au Vietnam en tant qu'invité du Premier ministre pour discuter et promouvoir le plan de coopération avec le Vietnam. -VNA